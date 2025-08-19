Μόντι: Οι σχέσεις Ινδίας-Κίνας έχουν σημειώσει σταθερή πρόοδο

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, συναντήθηκε την Τρίτη (19/8) με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι, στο Νέο Δελχί.

Μετά τη συνάντηση, ο Μόντι δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» ότι από τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Καζάν πέρυσι, οι σχέσεις Ινδίας-Κίνας έχουν σημειώσει «σταθερή πρόοδο, με γνώμονα το σεβασμό των αμοιβαίων συμφερόντων και ευαισθησιών».

Glad to meet Foreign Minister Wang Yi. Since my meeting with President Xi in Kazan last year, India-China relations have made steady progress guided by respect for each other's interests and sensitivities. I look forward to our next meeting in Tianjin on the sidelines of the SCO… pic.twitter.com/FyQI6GqYKC August 19, 2025

Η επίσκεψη του Γουάνγκ Γι στην Ινδία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Μόντι στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).

«Ανυπομονώ για την επόμενη συνάντησή μας στην Τιαντζίν, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της SCO. Οι σταθερές, «προβλέψιμες» και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας θα συμβάλουν σημαντικά στην ειρήνη και την ευημερία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γουάνγκ Γι επισκέπτεται την Ινδία κατόπιν πρόσκλησης του NSA Ajit Doval για να συμμετάσχει στον 24ο γύρο των συνομιλιών των ειδικών εκπροσώπων (SR) για το ζήτημα των συνόρων Ινδίας-Κίνας.