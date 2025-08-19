Έκτακτη σύσκεψη των αρχηγών Γενικών Επιτελείων του ΝΑΤΟ την Τετάρτη (20/8) με φόντο το Ουκρανικό

Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων του ΝΑΤΟ αναμένεται να συνεδριάσουν αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία και τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με δηλώσεις ενός Αμερικανού αξιωματούχου και ενός αξιωματούχου της Συμμαχίας στο Reuters.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα, ανέφερε ότι ο στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, αναμένεται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, αν και το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.

Η πηγή διευκρίνισε ότι η συνάντηση συγκλήθηκε από τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και αποτελεί τακτική συνεδρίαση σε επίπεδο αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

Παράλληλα, άλλος αξιωματούχος της Συμμαχίας σημείωσε ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, Αλέξους Γκρινκέβιτς, θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.