Υπουργείο Παιδείας: Μόνιμοι διορισμοί 8.823 εκπαιδευτικών - Δείτε πίνακες

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι, βάσει της υπουργικής απόφασης 99392/Ε1/12.08.2025 (ΦΕΚ 40/τ. ΑΣΕΠ/12.08.2025, ΑΔΑ: ΨΟΨΗ46ΝΚΠΔ-Ζ84), θα διοριστούν συνολικά 8.823 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Πιο συγκεκριμένα, οι 8.823 εκπαιδευτικοί που θα διοριστούν τη φετινή σχολική χρονιά θα κατανεμηθούν ως εξής:

1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (3.196) – από τους πίνακες κατάταξης Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022:

1.968 στην Πρωτοβάθμια

1.203 στη Δευτεροβάθμια

25 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

2. Γενική Εκπαίδευση (5.627) – από τους πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024:

3.937 στην Πρωτοβάθμια

1.615 στη Δευτεροβάθμια

75 σε Μουσικά Σχολεία (κλάδος ΠΕ79.01)

Επισημαίνεται ότι, λόγω έλλειψης υποψηφίων, δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις στην Ειδική Αγωγή, κυρίως στους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου που θα ενημερώσει για τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις ημερομηνίες ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας.

Επιπλέον, σύντομα θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΤΕ16 για κενές θέσεις σε Μουσικά Σχολεία, από την Προκήρυξη 1ΓΤ/2024. Υπενθυμίζεται οτι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το διορισμό 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών.

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα διορισμών ΓΕΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης ΠΕ, ΔΕ εδώ

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα διορισμών ΕΑΕ ΠΕ, ΔΕ εδώ

Μπορείτε να δείτε τον Πίνακα των Μουσικών Σχολείων εδώ