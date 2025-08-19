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Το Μουσείο Κοτσανά αναβίωσε τα 701α ΟΛΥΜΠΙΑ στην Αρχαία Ολυμπία
Magazino
18:27 - 19 Αυγ 2025

Το Μουσείο Κοτσανά αναβίωσε τα 701α ΟΛΥΜΠΙΑ στην Αρχαία Ολυμπία

Reporter.gr Newsroom
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Με εξαιρετική επιτυχία και αθρόα προσέλευση αθλητών και κοινού πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδήλωση μνήμης «Ολύμπια 701» από το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αρχαία Ολυμπία στις 8, 9 και 10 Αυγούστου 2025 με αφορμή την ιστορική επέτειο των 2800 ετών από την έναρξη των πρώτων Ολυμπίων (776 π.Χ.).

Την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια ενός ορειχάλκινου αντιγράφου του Μηχανισμού των Αντικυθήρων από το στέλεχος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας αρχαιολόγο Κώστα Αντωνόπουλο. Ο μηχανισμός λειτουργεί αυτόματα σε πραγματικό χρόνο και υποδεικνύει αστρονομικά και ημερολογιακά συμβάντα στη σημερινή εποχή. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ένα βιωματικό εργαστήριο, όπου παιδιά κατασκεύασαν από ένα λειτουργικό ομοίωμα του σημαντικότερου τμήματος του μηχανισμού με τη βοήθεια των αρχαιολόγων-παιδαγωγών του μουσείου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε για το κοινό ένα τρίωρο εργαστήριο παρουσίασης όλων των λειτουργιών του μηχανισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη ζώνη έναρξης των «Ολυμπίων», η οποία για πρώτη φορά διαπιστώθηκε ότι υποδεικνύεται με ακρίβεια από τον κύκλο διαδοχής των αθλητικών αγώνων σε σχέση με το κορινθιακό ημερολόγιο.

Την δεύτερη ημέρα που συνέπιπτε, όπως λεπτομερώς αποδείχτηκε, με την αυθεντική ημερομηνία τέλεσης των 701ων Ολυμπίων, λόγω και της λανθασμένης παράλειψης του έτους «0» κατά τη νεωτερική χρονολογική καταμέτρηση των ετών πριν και μετά το Χριστό, διεξήχθη το άλμα με αλτήρες από αθλητές, παιδιά και κοινό. Η επίδοση των 15,02 μέτρων που πραγματοποίησε ο Έλληνας πρωταθλητής κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ στο τριπλούν Δημήτρης Τσιάμης επιβεβαίωσε την επιχειρηματολογία του μουσείου ότι το αρχαίο άλμα με αλτήρες ήταν στατικό, συμμετρικό και πενταπλό. Μία έκθεση στο μουσείο με αντίγραφα πλήθους αρχαίων «μακρών» και «(ημι)κυκλικών» αλτήρων συμπλήρωσε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Τέλος, την τρίτη ημέρα παρουσιάστηκε η εξαιρετική τεχνολογία της αρχαίας αθλητικής δάδας με τον ορειχάλκινο σωληνίσκο, την προστατευτική «ασπιδίσκη» και τη δέσμη από μικρά ραβδάκια αλειμμένα με ρετσίνι ή πίσσα. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε ένα μικρό δρώμενο, όπου αναδείκνυε την αδιάρρηκτη σχέση της δάδας με την απαρχή των ολυμπιακών αγώνων. Στο πλαίσιο αυτού, μία ομάδα παιδιών αγωνίστηκαν στον πρώτο «στάδιο» δρόμο. Ο νικητής άναψε με μία δάδα το βωμό και κηρύχθηκε «ολυμπιονίκης».

Σημαντική διάσταση στην εκδήλωση έχει το γεγονός ότι το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της παγκόσμιας ιστορίας του αρχαίου ελληνικού αθλητισμού και της τεχνολογίας, δεσμεύεται να αναβιώνει τη συγκεκριμένη εκδήλωση κάθε 4 χρόνια, προσφέροντας έτσι στους επισκέπτες μια συνεχιζόμενη εμπειρία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, ενώ τιμά και διατηρεί ζωντανή την παράδοση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Με τη συνέχιση αυτής της διοργάνωσης, το Μουσείο αποδεικνύει τη δέσμευσή του στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σύνδεση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας με τον σύγχρονο κόσμο, ενισχύοντας τον ρόλο της Αρχαίας Ολυμπίας ως παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού.

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