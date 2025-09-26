Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας: Η ΕΕ επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δημιουργία drone wall

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός κοινού «τοίχους προστασίας από drones» στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο η πρόταση να παρουσιαστεί και να εγκριθεί από τους ηγέτες της ΕΕ έως τη Σύνοδο Κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, μαζί με τον εκπρόσωπο της δανικής Προεδρίας, παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες για το σχέδιο, το οποίο πλέον έχει τη συμμετοχή δέκα χωρών: Εσθονίας, Λετονίας, Φινλανδίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Ουκρανίας.

«Έφτασε η στιγμή να προστατεύσουμε τον εναέριο χώρο της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την ανάγκη άμεσης δράσης, τη μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ανάπτυξη αποτελεσματικών αμυντικών συστημάτων.

Ο κ. Κουμπίλιους αναφέρθηκε εκτενώς στην εμπειρία της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στη χρήση drones, τονίζοντας ότι «η ΕΕ χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενσωμάτωσή τους στο κοινό αμυντικό δόγμα». Επεσήμανε, μάλιστα, τη σημασία ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης και συντονισμού, ώστε να καλυφθούν οι διαφορετικές αμυντικές ανάγκες των κρατών-μελών.

Στόχος της πρότασης είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ απέναντι σε υβριδικές απειλές, ενώ το σχέδιο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών.