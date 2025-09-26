Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες έσωσαν οριακά το εβδομαδιαίο πρόσημο (+0,1%)

Χωρίς ρυθμό η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με υπεροχή των καθοδικών μετοχών στο σύνολο (58 ανοδικές για 68 καθοδικές).
ΒΙΟ +2,3%, ΠΕΙΡ +1,9%, ΣΑΡ +1,5% και AKTR +3% με τις καλύτερες αποδόσεις στον FTSE, σημαντικές πιέσεις σε ΜΠΕΛΑ -2,8%, MTLN -2,2% και ΕΥΔΑΠ -2,4%.
Απελευθερωμένη η ΙΝΤΚΑ +2,9% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση μετά και το χθεσινό πακέτο στον Aktr, νέο υψηλό έτους για τον ΑΒΑΞ +0,6%.
Με άνοδο οι ευρωπαϊκές αγορές , μικτή εικόνα στο άνοιγμα στις ΗΠΑ.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης