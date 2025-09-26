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Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες έσωσαν οριακά το εβδομαδιαίο πρόσημο (+0,1%)
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17:40 - 26 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες έσωσαν οριακά το εβδομαδιαίο πρόσημο (+0,1%)

Reporter.gr Newsroom
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Η σταθερή υπεραπόδοση του ΔΤΡ (+0,36% σήμερα, +3,4% στην εβδομάδα και +5% στον Σεπτέμβριο) κράτησε και τον ΓΔ με οριακή άνοδο στην εβδομάδα (+0,1%) και στον μήνα (+0,5%) παρά την σημερινή του υποχώρηση στις 2031 μονάδες -0,17% με τον τζίρο σταθερά υψηλό στα 220 εκ.

Χωρίς ρυθμό η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με υπεροχή των καθοδικών μετοχών στο σύνολο (58 ανοδικές για 68 καθοδικές).

ΒΙΟ +2,3%, ΠΕΙΡ +1,9%, ΣΑΡ +1,5% και AKTR +3% με τις καλύτερες αποδόσεις στον FTSE, σημαντικές πιέσεις σε ΜΠΕΛΑ -2,8%, MTLN -2,2% και ΕΥΔΑΠ -2,4%.

Απελευθερωμένη η ΙΝΤΚΑ +2,9% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση μετά και το χθεσινό πακέτο στον Aktr, νέο υψηλό έτους για τον ΑΒΑΞ +0,6%.

Με άνοδο οι ευρωπαϊκές αγορές , μικτή εικόνα στο άνοιγμα στις ΗΠΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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