Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες έσωσαν οριακά το εβδομαδιαίο πρόσημο (+0,1%)

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Η σταθερή υπεραπόδοση του ΔΤΡ (+0,36% σήμερα, +3,4% στην εβδομάδα και +5% στον Σεπτέμβριο) κράτησε και τον ΓΔ με οριακή άνοδο στην εβδομάδα (+0,1%) και στον μήνα (+0,5%) παρά την σημερινή του υποχώρηση στις 2031 μονάδες -0,17% με τον τζίρο σταθερά υψηλό στα 220 εκ.

Χωρίς ρυθμό η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με υπεροχή των καθοδικών μετοχών στο σύνολο (58 ανοδικές για 68 καθοδικές).

ΒΙΟ +2,3%, ΠΕΙΡ +1,9%, ΣΑΡ +1,5% και AKTR +3% με τις καλύτερες αποδόσεις στον FTSE, σημαντικές πιέσεις σε ΜΠΕΛΑ -2,8%, MTLN -2,2% και ΕΥΔΑΠ -2,4%.

Απελευθερωμένη η ΙΝΤΚΑ +2,9% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση μετά και το χθεσινό πακέτο στον Aktr, νέο υψηλό έτους για τον ΑΒΑΞ +0,6%.

Με άνοδο οι ευρωπαϊκές αγορές , μικτή εικόνα στο άνοιγμα στις ΗΠΑ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης