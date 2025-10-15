ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. υψώνουν «τείχος drones» απέναντι στη Ρωσία
Ειδήσεις
10:14 - 15 Οκτ 2025

ΝΑΤΟ και Ε.Ε. υψώνουν «τείχος drones» απέναντι στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με την ασφάλεια της ανατολικής Ευρώπης, την αμυντική ενίσχυση και τη στήριξη της Ουκρανίας στο επίκεντρο.

Οι πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών της Συμμαχίας έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, οδηγώντας σε μια από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις των τελευταίων ετών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό «τοίχο κατά των drones» βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, τονίζοντας παράλληλα ότι η Συμμαχία παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη» στην ενίσχυση της Ουκρανίας. «Οι σύμμαχοι έχουν ήδη δεσμεύσει πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικό εξοπλισμό και στρατιωτική υποστήριξη», σημείωσε.

Ρωσικές παραβιάσεις και επιχειρήσεις αποτροπής

Η διείσδυση περίπου 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο προκάλεσε συναγερμό, οδηγώντας στην πρώτη επιχείρηση κατάρριψης από το ΝΑΤΟ από το 1949. Ακολούθησαν επεισόδια παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά MiG, γεγονός που ώθησε τη Συμμαχία στην έναρξη της επιχείρησης «Ανατολικός Φρουρός», με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της ετοιμότητας στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν ωστόσο να προχωρήσει το ΝΑΤΟ ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας πιο ευέλικτους κανόνες εμπλοκής και ενισχύοντας τα μέσα άμυνας και αποτροπής απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις.

Συνεργασία Ε.Ε. – ΝΑΤΟ για την αεράμυνα

Το απόγευμα, οι υπουργοί Άμυνας της Ε.Ε. αναμένεται να εξετάσουν επίσημα την πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας από drones, ένα σχέδιο που έχει ήδη λάβει τη στήριξη του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή «πρέπει να γίνει σε πλήρη συντονισμό με τη Συμμαχία», ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις και να ενισχυθεί η συνολική αμυντική συνοχή της Ευρώπης.

Η Ουκρανία στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντένις Σμιχάλ στο πλαίσιο της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία. Στόχος είναι η επιτάχυνση της χρηματοδότησης του προγράμματος PURL, που επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά όπλα μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

«Το πρόγραμμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Οι σύμμαχοι πρέπει να δράσουν άμεσα, για να πιέσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει δύο δόσεις βοήθειας ύψους 2 δισ. δολαρίων, ενώ η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί για επιπλέον 1 δισ. δολάρια συνολικά. Το Κίεβο ελπίζει σε περαιτέρω χρηματοδότηση μέσα στους επόμενους μήνες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλειστά τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης
Ειδήσεις

Κλειστά τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν εν μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης

Οι εξελίξεις πίσω από τη διήμερη πτώση (ΓΔ -2,5% στην εβδομάδα)
Σχόλια Αγοράς

Οι εξελίξεις πίσω από τη διήμερη πτώση (ΓΔ -2,5% στην εβδομάδα)

ERMA TECH: Εξαγορά και δυναμική πορεία στην πράσινη ναυτιλία
Ναυτιλία

ERMA TECH: Εξαγορά και δυναμική πορεία στην πράσινη ναυτιλία

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι νέες σινοαμερικανικές εντάσεις
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Στο επίκεντρο τα μάκρο και οι νέες σινοαμερικανικές εντάσεις

Βορίδης - Βάρρας και 21η Απριλίου
Ανεμοδείκτης

Βορίδης - Βάρρας και 21η Απριλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουτιά στο... χάος
Ανεμοδείκτης

Βουτιά στο... χάος

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom
Ειδήσεις

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους
Ειδήσεις

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ