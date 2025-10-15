ΝΑΤΟ και Ε.Ε. υψώνουν «τείχος drones» απέναντι στη Ρωσία

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με την ασφάλεια της ανατολικής Ευρώπης, την αμυντική ενίσχυση και τη στήριξη της Ουκρανίας στο επίκεντρο.

Οι πρόσφατες ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών της Συμμαχίας έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό, οδηγώντας σε μια από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις των τελευταίων ετών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό «τοίχο κατά των drones» βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, τονίζοντας παράλληλα ότι η Συμμαχία παραμένει «απόλυτα προσηλωμένη» στην ενίσχυση της Ουκρανίας. «Οι σύμμαχοι έχουν ήδη δεσμεύσει πάνω από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικό εξοπλισμό και στρατιωτική υποστήριξη», σημείωσε.

Ρωσικές παραβιάσεις και επιχειρήσεις αποτροπής

Η διείσδυση περίπου 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο προκάλεσε συναγερμό, οδηγώντας στην πρώτη επιχείρηση κατάρριψης από το ΝΑΤΟ από το 1949. Ακολούθησαν επεισόδια παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά MiG, γεγονός που ώθησε τη Συμμαχία στην έναρξη της επιχείρησης «Ανατολικός Φρουρός», με στόχο την ενίσχυση της εποπτείας και της ετοιμότητας στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας.

Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν ωστόσο να προχωρήσει το ΝΑΤΟ ένα βήμα παραπέρα, υιοθετώντας πιο ευέλικτους κανόνες εμπλοκής και ενισχύοντας τα μέσα άμυνας και αποτροπής απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις.

Συνεργασία Ε.Ε. – ΝΑΤΟ για την αεράμυνα

Το απόγευμα, οι υπουργοί Άμυνας της Ε.Ε. αναμένεται να εξετάσουν επίσημα την πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας από drones, ένα σχέδιο που έχει ήδη λάβει τη στήριξη του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή «πρέπει να γίνει σε πλήρη συντονισμό με τη Συμμαχία», ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις και να ενισχυθεί η συνολική αμυντική συνοχή της Ευρώπης.

Η Ουκρανία στο επίκεντρο

Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, οι υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντένις Σμιχάλ στο πλαίσιο της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία. Στόχος είναι η επιτάχυνση της χρηματοδότησης του προγράμματος PURL, που επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά όπλα μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

«Το πρόγραμμα αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Οι σύμμαχοι πρέπει να δράσουν άμεσα, για να πιέσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει δύο δόσεις βοήθειας ύψους 2 δισ. δολαρίων, ενώ η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί για επιπλέον 1 δισ. δολάρια συνολικά. Το Κίεβο ελπίζει σε περαιτέρω χρηματοδότηση μέσα στους επόμενους μήνες.