Ζελένσκι: Παραβίαση του ουκρανικού εναέριου χώρου από drones πιθανώς ουγγρικής προέλευσης

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (26/9) ότι αναγνωριστικά drones παραβίασαν τον ουκρανικό εναέριο χώρο, επικαλούμενος μια προκαταρκτική στρατιωτική εκτίμηση σύμφωνα με την οποία τα drones απογειώθηκαν από την Ουγγαρία με στόχο τον έλεγχο του βιομηχανικού δυναμικού στις δυτικές συνοριακές περιοχές.

Η Ουγγαρία, αν και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ – δύο οργανισμών που στηρίζουν το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας – διατηρεί τεταμένες σχέσεις με την Ουκρανία.

«Διέταξα να επαληθευτούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβληθούν επείγουσες αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα «Χ», μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

I held a military briefing.



Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi, Chief of the General Staff Andrii Hnatov, Ukraine’s Minister of Defense Denys Shmyhal, and Deputy Head of the Presidential Office for defense matters Pavlo Palisa were present. Reports were delivered on the front… pic.twitter.com/IgYLR16aj4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

Μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, πολλές μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας, ιδιαίτερα από την ανατολή και το νότο, μεταφέρθηκαν στη δυτική Ουκρανία και σε άλλες ασφαλέστερες περιοχές.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στη στρατιωτική στήριξη της Δύσης προς το Κίεβο, ενώ διατηρεί στενότερους δεσμούς με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, ανακοίνωσε ότι το Κίεβο επέβαλε απαγόρευση εισόδου σε τρεις υψηλόβαθμους Ούγγρους στρατιωτικούς, σε αντίποινα για αντίστοιχη απαγόρευση που είχε προηγουμένως επιβάλει η Βουδαπέστη.

Η Ουκρανία φιλοξενεί περίπου 150.000 πολίτες ουγγρικής εθνικότητας, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν στην περιοχή Transcript, στα σύνορα με την Ουγγαρία. Οι δύο χώρες έχουν συγκρουστεί κατ’ επανάληψη για τα γλωσσικά δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας.