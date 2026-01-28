Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας: Η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει «αμυντική ανεξαρτησία» και πανευρωπαϊκές στρατιωτικές ικανότητες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να προετοιμαστεί για μια πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη και να επιδιώξει την «αμυντική ανεξαρτησία» της, τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Άμυνα, Άντριους Κουμπίλιους.

Σε ομιλία του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency), ο κ. Κουμπίλιους υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει πανευρωπαϊκές στρατιωτικές ικανότητες και όχι μόνο εθνικές, ώστε να καλυφθούν «κενά που είναι τόσο μεγάλα που πρέπει να πληρωθούν από κοινού». «Για να γίνω σαφής, ανεξαρτησία δεν σημαίνει μόνοι. Ανεξαρτησία σημαίνει μαζί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος τόνισε παράλληλα τη σημασία ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, με συνεργασία όλων των κρατών μελών, αλλά και με την Ουκρανία. «Ας οικοδομήσουμε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ. Από κοινού στην ΕΕ, από κοινού στο ΝΑΤΟ και μαζί με την Ουκρανία», είπε, απαντώντας έμμεσα στις πρόσφατες δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που είχε προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να «ονειρεύεται» για ξεχωριστό ευρωπαϊκό πυλώνα αλλά να διατηρεί τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.

Ο κ. Κουμπίλιους έκανε επίσης έκκληση προς την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να επενδύσει άμεσα στο παραγωγικό της δυναμικό, επισημαίνοντας ότι «οι δυνατότητες, όχι τα κέρδη, είναι τώρα σημαντικά και θα είναι καθοριστικά τα επόμενα χρόνια».

Παράλληλα, πρότεινε τη συγκρότηση ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα μέτρο που είχε προταθεί παλαιότερα από τους Εμανουέλ Μακρόν και Άγγελα Μέρκελ, με στόχο την ενίσχυση του πολιτικού συντονισμού στον τομέα της Άμυνας σε επίπεδο ΕΕ.

Η παρέμβαση του Ευρωπαίου Επιτρόπου έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγική αυτονομία και ισχυρή ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.