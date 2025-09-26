Στουμπ (Φινλανδία): Έκκληση στις ΗΠΑ να διατηρήσουν στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσει βασικό στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ευρώπη για να αποθαρρύνει τη Ρωσία, ακόμη κι αν η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων που διατηρεί στην ήπειρο, δήλωσε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Μιλώντας στην Politico, ο Στουμπ είπε πως δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα της εν εξελίξει αναθεώρησης των στρατηγικών δυνάμεων των ΗΠΑ παγκοσμίως, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει μια μετατόπιση προς την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού και αυτό είναι κατανοητό», είπε ο Στουμπ, αναφερόμενος στις συζητήσεις σχετικά με τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ευρώπη στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

«Όσον αφορά τον αριθμό των στρατευμάτων, πιθανόν να υπάρξει κάποια συζήτηση, αλλά προς το παρόν δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Είναι προς το στρατηγικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, και πολύ αποδοτικό οικονομικά» να διατηρούν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη.

Πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρος πως θα υπάρξει κάποια μείωση, αλλά το πόσο μεγάλη θα είναι, δεν το γνωρίζουμε.»

Αν και ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί έχουν ζητήσει μείωση των στρατευμάτων, το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα σχέδιά του. Αξιωματούχοι σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία — η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει παραβιάσει επανειλημμένα τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο — προετοιμάζονται για ενδεχόμενες αποχωρήσεις δυνάμεων, με τον πρόεδρο της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, να δηλώνει νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο POLITICO ότι οι χώρες της πρώτης γραμμής πρέπει να προετοιμαστούν για αυτό το ενδεχόμενο.

Η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Στουμπ, είναι οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να διατηρούν «ουσιώδη εξοπλισμό», όπως «αεροπλανοφόρα» και ραντάρ, στην ήπειρο. Οι ΗΠΑ διατηρούν σήμερα 70.000 έως 90.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, αριθμός που αυξήθηκε επί του προέδρου Τζο Μπάιντεν, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ερμηνεύοντας τον Ζελένσκι»

Στη Φινλανδία – της οποίας τα σύνορα με τη Ρωσία εκτείνονται σε μήκος άνω των 1.300 χιλιομέτρων – ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική και είναι ταυτόχρονα αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι, ο Στουμπ έχει αναγνωριστεί για τον σημαντικό του ρόλο στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός γύρου γκολφ τον Μάρτιο.

Η συνάντηση αυτή πιστώνεται ότι συνέβαλε στην αλλαγή της στάσης του Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, καθώς λίγο αργότερα άρχισε να μιλά και να δημοσιεύει πιο επικριτικά σχόλια για τον Πούτιν και τον ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο – αν και ο Στουμπ ήταν ξεκάθαρος πως δεν θέλει να υπερεκτιμήσει τον δικό του ρόλο στην αλλαγή αυτή.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υπερβάλλω για τον δικό μου ρόλο,» είπε. «Νομίζω ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται καλά με τον Τραμπ — πολύ καλύτερα απ’ ό,τι το 2016. Υπάρχει βαθιά συνεργασία, ειδικά με τις μεγάλες δυνάμεις: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία. Και θέλω να τονίσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει στενές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.»

Πρόσθεσε: «Ο διάλογός μας με τον πρόεδρο είναι ανοιχτός και ειλικρινής. Μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον Ζελένσκι στον Τραμπ και τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Θα έλεγα ότι οι δυο τους βρίσκονται σε καλό σημείο.»

Μία πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλη την κατεχόμενη από τη Ρωσία επικράτειά της μέσα σε τρία χρόνια, ήταν «καθοριστική», σύμφωνα με τον Στουμπ, και έδειξε ξεκάθαρα τη στάση του πρώην προέδρου απέναντι στον πόλεμο.

Ο Στρουμπ πιστεύει στην μεταστροφή του Τραμπ

Αν και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν σκεπτικισμό για το κατά πόσο η μεταστροφή του Τραμπ είναι ουσιαστική – με τον Πολωνό πρόεδρο Ντόναλντ Τουσκ να λέει πως πρόκειται για μεταβίβαση ευθύνης για τον πόλεμο στην Ευρώπη – ο Στουμπ απέρριψε αυτή την ιδέα.

«Έχω ακούσει αυτή τη θεωρία ότι πρόκειται για μια έξοδο ανάγκης» όσον αφορά τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, είπε. «Διαφωνώ με αυτή τη θεωρία. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε δείχνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ σοβαρός... Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι δικαιολογημένα απογοητευμένος από τον πρόεδρο Πούτιν... και αυτό δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνείες.»

Μετά τον 19ο γύρο κυρώσεων της Ευρώπης κατά της Ρωσίας, ο Στουμπ είπε πως το συνολικό οικονομικό πλήγμα είναι τεράστιο για τη ρωσική οικονομία.

«Έχουν ξεμείνει από αποθεματικά. Ο πληθωρισμός και τα επιτόκιά τους είναι και τα δύο πάνω από 20%. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μηδενικός ή αρνητικός. Και θα χρειαστεί να αυξήσουν τους φόρους. Άρα, η Ρωσία βλέπει το οικονομικό τίμημα του πολέμου,» δήλωσε.

Ωστόσο, για να πειστεί η Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, «θα πρέπει να αλλάξουμε το στρατηγικό παιχνίδι του Πούτιν», κάνοντάς τον να καταλάβει ότι στεκόμαστε «ενωμένοι, αποφασισμένοι, στο πλευρό της Ουκρανίας».

Ο Πούτιν δοκιμάζει αυτή τη στιγμή την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ μέσω «υβριδικού πολέμου», συμπεριλαμβανομένων συνεχών παραβιάσεων του εναέριου χώρου με drones και μαχητικά αεροσκάφη.

«Ως Φινλανδός είναι σημαντικό να παραμένεις ψύχραιμος σε αυτές τις καταστάσεις,» είπε ο Στουμπ. «Να δείχνεις αποφασιστικότητα.»