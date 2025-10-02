Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Ισοπαλία στην κορυφή για AfD και CDU/CSU στο 26%

Η τελευταία δημοσκόπηση του ARD (DeutschlandTrend) δείχνει ότι η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) βρίσκονται ισόπαλες στην κορυφή με 26% η καθεμία.

Η AfD κερδίζει μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η CDU/CSU χάνει μία. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει δεύτερο με 14%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 12% (+1 μονάδα) και η Αριστερά με 10% χωρίς μεταβολή. Η Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) περιορίζονται στο 3%, μακριά από το όριο εισόδου στη Βουλή (5%).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό έργο: το ποσοστό των δυσαρεστημένων πολιτών εκτοξεύθηκε στο 77% από 51% πέρυσι. Μόλις το 42% δηλώνει ικανοποιημένο από τη λειτουργία της δημοκρατίας, ενώ το 56% εκφράζει αντίθετη άποψη. Μεταξύ των υποστηρικτών της AfD, η δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία φτάνει το 91%.

Το 30% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ακροδεξιά και η λαϊκιστική δεξιά αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία, ενώ το 20% ανησυχεί για «δυσλειτουργία της πολιτικής δράσης». Μικρότερα ποσοστά εκφράζουν ανησυχία για εξωτερικές απειλές (9%) ή για το μεταναστευτικό (8%).

Στα εξωτερικά θέματα, το 63% των ερωτηθέντων ανησυχεί για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 35% δηλώνει «μικρή» ή «καθόλου» ανησυχία. Στο ζήτημα της αντίδρασης του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, το 63% τη χαρακτηρίζει υπερβολική, το 15% κατάλληλη και το 6% ανεπαρκή. Το 55% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και ζητά την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ, ενώ το 20% διαφωνεί και το 27% αντιτίθεται σε τέτοια κίνηση.