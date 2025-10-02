Tesla: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι παραδόσεις το γ' τρίμηνο – Προβληματισμός για τις πωλήσεις στην Ευρώπη

Οι παραδόσεις της Tesla για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street την Πέμπτη (2/10), λόγω της αυξημένης ζήτησης από αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έσπευσαν να επωφεληθούν από τις δημοφιλείς φορολογικές ελαφρύνσεις πριν από τη λήξη τους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε επανειλημμένα επισημάνει τη λήξη των ελαφρύνσεων, αξιοποιώντας την ως εργαλείο, μαζί με εκπτώσεις και χρηματοδοτικές προσφορές, για να ενισχύσει τις πωλήσεις και τις μισθώσεις των ηλεκτρικών της μοντέλων. Ωστόσο, η κατάργηση της ομοσπονδιακής φορολογικής έκπτωσης ύψους 7.500 δολαρίων εγείρει ανησυχίες για επιβράδυνση της ζήτησης.

«Αν και το τρίτο τρίμηνο ήταν ισχυρό, αναμένουμε ότι οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου θα σημειώσουν πτώση, σε συμφωνία με το πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της λήξης της φορολογικής έκπτωσης στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Seth Goldstein, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar.

Στην Ευρώπη, η Tesla αντιμετώπισε δυσκολίες καθώς οι ανταγωνιστές προώθησαν δυναμικά τα υβριδικά μοντέλα τους, ενώ οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώθηκαν κατά 22,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, με το μερίδιο αγοράς να περιορίζεται στο 1,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της περιοχής.

Συνολικά, η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 497.099 οχήματα το τρίτο τρίμηνο, αύξηση 7,4% σε σχέση με τα 462.890 οχήματα του προηγούμενου έτους. Από αυτά, οι 481.166 αφορούσαν το συμπαγές sedan Model 3 και το crossover Model Y, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street.

Σύμφωνα με τη Visible Alpha, οι συνολικές παραδόσεις για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,61 εκατομμύρια οχήματα, περίπου 10% χαμηλότερα από το 2024. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Tesla θα πρέπει να παραδώσει 389.498 οχήματα το τέταρτο τρίμηνο.