ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Tesla: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι παραδόσεις το γ&#039; τρίμηνο – Προβληματισμός για τις πωλήσεις στην Ευρώπη
Επιχειρήσεις
21:01 - 02 Οκτ 2025

Tesla: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι παραδόσεις το γ' τρίμηνο – Προβληματισμός για τις πωλήσεις στην Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι παραδόσεις της Tesla για το τρίτο τρίμηνο ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street την Πέμπτη (2/10), λόγω της αυξημένης ζήτησης από αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έσπευσαν να επωφεληθούν από τις δημοφιλείς φορολογικές ελαφρύνσεις πριν από τη λήξη τους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε επανειλημμένα επισημάνει τη λήξη των ελαφρύνσεων, αξιοποιώντας την ως εργαλείο, μαζί με εκπτώσεις και χρηματοδοτικές προσφορές, για να ενισχύσει τις πωλήσεις και τις μισθώσεις των ηλεκτρικών της μοντέλων. Ωστόσο, η κατάργηση της ομοσπονδιακής φορολογικής έκπτωσης ύψους 7.500 δολαρίων εγείρει ανησυχίες για επιβράδυνση της ζήτησης.

«Αν και το τρίτο τρίμηνο ήταν ισχυρό, αναμένουμε ότι οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου θα σημειώσουν πτώση, σε συμφωνία με το πρώτο εξάμηνο του έτους, κυρίως λόγω της λήξης της φορολογικής έκπτωσης στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Seth Goldstein, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar.

Στην Ευρώπη, η Tesla αντιμετώπισε δυσκολίες καθώς οι ανταγωνιστές προώθησαν δυναμικά τα υβριδικά μοντέλα τους, ενώ οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, μειώθηκαν κατά 22,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, με το μερίδιο αγοράς να περιορίζεται στο 1,5%, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της περιοχής.

Συνολικά, η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 497.099 οχήματα το τρίτο τρίμηνο, αύξηση 7,4% σε σχέση με τα 462.890 οχήματα του προηγούμενου έτους. Από αυτά, οι 481.166 αφορούσαν το συμπαγές sedan Model 3 και το crossover Model Y, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street.

Σύμφωνα με τη Visible Alpha, οι συνολικές παραδόσεις για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1,61 εκατομμύρια οχήματα, περίπου 10% χαμηλότερα από το 2024. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Tesla θα πρέπει να παραδώσει 389.498 οχήματα το τέταρτο τρίμηνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 21:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αίγυπτος: Συνεργασία με Κατάρ και Τουρκία για να πειστεί η Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Ειδήσεις

Αίγυπτος: Συνεργασία με Κατάρ και Τουρκία για να πειστεί η Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Φάμελλος: Ξεκινά η καμπάνια για την «Προοδευτική Ελλάδα» - Που αποσκοπεί
Πολιτική

Φάμελλος: Ξεκινά η καμπάνια για την «Προοδευτική Ελλάδα» - Που αποσκοπεί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»
Ναυτιλία

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες
Αναλύσεις

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια
Οικονομία

ΔΝΤ: «Ανάσα» για την Ελλάδα η μείωση χρέους – Οι προκλήσεις από πληθωρισμό και ενέργεια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:39

Εθνική Τράπεζα: Βραβεύτηκε για 2η διαδοχική χρονιά ως «Best Investment Bank for Financing Solutions in Greece»

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:27

Η Ευρώπη θέλει να μπει στην πρώτη γραμμή της ΤΝ – Ο Ντράγκι πιέζει για μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:23

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Πολιτική
20/07/2026 - 16:19

Χρηστίδης: Οι υπουργοί της ΝΔ έχουν αφήσει τα στιλό και κάνουν προεκλογική εκστρατεία - Εκλογές το συντομότερο

Πολιτική
20/07/2026 - 16:15

Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Συμεών Κεδίκογλου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 16:11

Alpha Bank: Υλοποιεί το πρόγραμμα Alpha Way Change Agents Program και διευρύνει τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:04

Οι Χούθι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 16:00

Clever Point και REVOIL σε συνεργασία για την ανάπτυξη του δικτύου και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης καταναλωτών

Ναυτιλία
20/07/2026 - 15:58

Κικίλιας από Αμοργό: Νέα εγκατάσταση αφαλάτωσης – Σχεδιάζουμε το μέλλον με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/07/2026 - 15:54

Tο PEUGEOT 2008 διευρύνει τη γκάμα του με τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ