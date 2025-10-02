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ΔΝΤ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία, αλλά με σημάδια επιβράδυνσης
Ειδήσεις
21:20 - 02 Οκτ 2025

ΔΝΤ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία, αλλά με σημάδια επιβράδυνσης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτιμά ότι ο παγκόσμιος πληθωρισμός παρουσιάζει μια μεικτή εικόνα, καθώς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες που έχουν αυξηθεί οι δασμοί απορροφούν μέχρι στιγμής σημαντικό μέρος του κόστους, ενώ η ζήτηση παραμένει χαμηλή σε μεγάλες εξαγωγικές οικονομίες όπως η Κίνα.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Julie Kozack, τόνισε σε τακτική συνέντευξη Τύπου ότι η παγκόσμια οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι εμπορικοί δασμοί, ενόψει και των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. «Βλέπουμε ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του έτους παρέμεινε σταθερή, αλλά αρχίζουμε να βλέπουμε σημάδια επιβράδυνσης σε παγκόσμιο επίπεδο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Όσον αφορά στον πληθωρισμό, αυτό που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μια κάπως μεικτή εικόνα».

Αναφερόμενη στις ΗΠΑ, η Kozack υπογράμμισε ότι «οι εταιρείες απορροφούν μέρος του αντίκτυπου των δασμών, οπότε αυτό φαίνεται να είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει σχετικά περιορισμένο αντίκτυπο στον πληθωρισμό στις ΗΠΑ». Επισήμανε, επίσης, ότι ο συνολικός πληθωρισμός αυξάνεται ταχύτερα στη Βρετανία, την Αυστραλία και την Ινδία, ενώ στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες οι πιέσεις παραμένουν «πολύ περιορισμένες» λόγω της χαμηλής εξωτερικής ζήτησης.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ ανέφερε ότι η επόμενη έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, που θα δημοσιευθεί στις 14 Οκτωβρίου, θα εξετάσει αναλυτικά τις επιπτώσεις των δασμών στην αμερικανική οικονομία και τον πληθωρισμό, ενώ η ετήσια ανασκόπηση των οικονομικών πολιτικών των ΗΠΑ θα παρουσιαστεί το Νοέμβριο. Παράλληλα, δικαιολόγησε την πρόσφατη απόφαση της Fed για μείωση του βασικού επιτοκίου λόγω της χαλάρωσης στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υφίστανται.

Τέλος, σχολιάζοντας τη μερική διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης που ξεκίνησε την Τετάρτη (1/10), ανέφερε: «Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και τους όρους της διακοπής λειτουργίας, και ελπίζουμε σίγουρα ότι θα βρεθεί συμβιβαστική λύση ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

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