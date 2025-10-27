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Λιθουανία: Κλείνει μόνιμα τα σύνορά της με Λευκορωσία – Οργισμένη αντίδραση Λουκασένκο
Ειδήσεις
15:49 - 27 Οκτ 2025

Λιθουανία: Κλείνει μόνιμα τα σύνορά της με Λευκορωσία – Οργισμένη αντίδραση Λουκασένκο

Reporter.gr Newsroom
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Η Λιθουανία σκοπεύει να κλείσει μόνιμα τα σύνορά της με τη Λευκορωσία και να καταρρίπτει οποιοδήποτε μπαλόνι εισέρχεται στον εναέριο χώρο της, δήλωσε τη Δευτέρα (27/10) η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγκινιένε.

«Στέλνουμε ένα μήνυμα στη Λευκορωσία ότι καμία υβριδική επίθεση δεν θα γίνει ανεκτή και λαμβάνουμε τα αυστηρότερα μέτρα για να τις αποτρέψουμε», είπε η Ρουγκινιένε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας, όπως μεταδίδει τo Politico.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και κινητικών ενεργειών, για την κατάρριψη των μπαλονιών», πρόσθεσε.

Τα σύνορα είναι προς το παρόν κλειστά εν αναμονή της απόφασης που θα ληφθεί στη συνεδρίαση της κυβέρνησης την Τετάρτη. Θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο για πολίτες της ΕΕ που εγκαταλείπουν τη Λευκορωσία και για διπλωματικές μετακινήσεις.

Οι λιθουανικές αρχές έκλεισαν τον εναέριο χώρο πάνω από το Βίλνιους τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα και τρεις φορές το Σαββατοκύριακο, λόγω μπαλονιών που προήλθαν από τη Λευκορωσία και παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας. Περισσότερες από 170 πτήσεις διακόπηκαν, επηρεάζοντας πάνω από 30.000 επιβάτες.

Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ανέφερε ότι τα ραντάρ που παρακολουθούν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας εντόπισαν 66 αντικείμενα να κινούνται από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία το βράδυ της Κυριακής — περίπου διπλάσια από ό,τι το προηγούμενο βράδυ.

Τα μπαλόνια, τα οποία χρησιμοποιούνται από λαθρέμπορους για τη μεταφορά παράνομων τσιγάρων από τη Λευκορωσία, θεωρούνται ύποπτα ως μέρος υβριδικών επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσμα, η Λιθουανία εξετάζει αυστηρότερες ποινές για το λαθρεμπόριο, συμπεριλαμβανομένων ποινών φυλάκισης.

Επιβολή επιπλέον κυρώσεων και ανοιχτό παράθυρο για Άρθρο 4

Η Ρουγκινιένε δήλωσε επίσης ότι η Λιθουανία θα προωθήσει την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας σε επίπεδο ΕΕ και δεν απέκλεισε την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει επείγουσες διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων όταν ένα μέλος θεωρεί ότι η ασφάλειά του απειλείται. Το άρθρο αυτό έχει ενεργοποιηθεί μόνο εννέα φορές στα 76 χρόνια της Συμμαχίας — δύο εκ των οποίων μέσα στον τελευταίο μήνα, έπειτα από παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας και της Πολωνίας από τη Ρωσία.

Οργισμένη αντίδραση της Λευκορωσίας για το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία

Έντονη ήταν η αντίδραση του καθεστώτος του Μινσκ στην απόφαση της Λιθουανίας να προχωρήσει σε μόνιμο κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία, μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αερόστατα που μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα, σύμφωνα με μετάδοση του Guardian.

Η Λευκορωσία χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «πρόκληση», υποστηρίζοντας πως αποσκοπεί στη «δικαιολόγηση των αντιλευκορωσικών πολιτικών και στην περαιτέρω επέκταση των κυρώσεων», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ήδη, το κλείσιμο των συνόρων έχει προκαλέσει απτά αποτελέσματα: η κρατική εταιρεία μεταφορών Minsktrans ανακοίνωσε την ακύρωση αρκετών δρομολογίων λεωφορείων προς τη Λετονία και τη Λιθουανία, επικαλούμενη «το κλείσιμο των λιθουανικών συνοριακών σημείων διέλευσης».

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