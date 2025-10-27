Από τη σύγκρουση στη συμφιλίωση: Η νέα προσέγγιση Τραμπ–Μασκ με φόντο τις εκλογές του 2026

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (27/10) στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ίλον Μασκ, λέγοντας πως οι δυο τους έχουν μιλήσει «κατά καιρούς» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα, και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Ίλον», είπε ο Τραμπ, όπως μεταδίδει το Politico, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία. «Πέρασε μια δύσκολη φάση. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Ίλον, και υποψιάζομαι ότι πάντα θα μου αρέσει.»

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το πιο πρόσφατο σημάδι μιας αξιοσημείωτης αποκλιμάκωσης στις σχέσεις των δύο ανδρών, ύστερα από ένα καλοκαίρι δημόσιων αντιπαραθέσεων.

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας X είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να στηρίξει υποψηφίους εναντίον Ρεπουμπλικανών – ή ακόμη και να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό κόμμα με την ονομασία «Κόμμα της Αμερικής».

Τότε, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι ο Μασκ θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε στα σχέδιά του και είχε μάλιστα αφήσει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του μέσω του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, το οποίο ο Μασκ είχε επιβλέψει στα πρώτα του στάδια.

Η ανανεωμένη φιλία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μασκ θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις ενόψει των εκλογών του 2026 και του 2028. Ως ιδιοκτήτης του X, ο Μασκ παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης, με τη δύναμη να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις μέσω γενναίων οικονομικών ενισχύσεων.