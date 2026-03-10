Λίβανος: Στη σκιά της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν – Μια εύθραυστη ισορροπία

Το Ισραήλ χτύπησε στις 8 Μαρτίου ένα ξενοδοχείο στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, εκεί βρίσκονταν πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο Λίβανος ταλανίζεται από τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, λόγω της παρουσίας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στη χώρα, η οποία λειτουργεί ως δορυφόρος του Ιράν και χρηματοδοτείται από αυτό. Μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ και τη δολοφονία του Χαμενέι, η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω και μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, παρά τις προσπάθειες της λιβανέζικης κυβέρνησης για αυτοσυγκράτηση.

Η απάντηση του Ισραήλ περιλαμβάνει επιθέσεις σε βάσεις της Χεζμπολάχ στα νότια του Λιβάνου, προκαλώντας τη μετατόπιση περίπου 500.000 ανθρώπων. Σαράντα ένα άτομα πέθαναν στο Νάμππι Σιτ από τις επιθέσεις, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Παράλληλα, στα νότια της χώρας, η αποστολή του ΟΗΕ UNIFIL δέχτηκε επίσης επίθεση, με αναφορές για τραυματίες κυανόκρανους από τη Γκάνα.

Ο Ισραηλινός ΥΠΑΝ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα κατακτήσει μέρη του Λιβάνου ως buffer zone, κάτι που θα προκαλούσε παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Η Χεζμπολάχ είχε κάποτε 50.000 άνδρες υπό τον έλεγχό της. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο ισχυρή είναι, ωστόσο θεωρείται αποδυναμωμένη. Η πτώση του Άσαντ στη Συρία συνέβαλε επίσης στην αποδυνάμωση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σημειώνεται ακόμη ότι, με αφορμή αυτά τα γεγονότα και την αναζωπύρωση της βίας, οι βουλευτικές εκλογές του Λιβάνου μετατέθηκαν για δύο ακόμη χρόνια, για το 2028.