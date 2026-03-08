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Κλιμάκωση χωρίς προηγούμενο στη Μέση Ανατολή – Σύντομα η ανακοίνωση για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν
Ειδήσεις
22:00 - 08 Μαρ 2026

Κλιμάκωση χωρίς προηγούμενο στη Μέση Ανατολή – Σύντομα η ανακοίνωση για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μια κρίσιμη πολιτική διαδικασία στο Ιράν, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Συνέλευση των Ειδικών για την ανάδειξη νέου ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Παρότι οι αρχές υποστηρίζουν ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί, το όνομα του διαδόχου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, με πηγές να επικαλούνται λόγους ασφαλείας και διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για να τον διαδεχθεί.

Η σκληρή παρέμβαση Τραμπ

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο παρενέβη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Μιλώντας στο ABC News, δήλωσε ότι ο επόμενος ηγέτης «δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ» αν δεν λάβει την έγκριση της Ουάσιγκτον.

«Θα πρέπει να πάρει την έγκρισή μας. Αν δεν την πάρει, δεν θα κρατήσει για πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να μην χρειαστεί η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο ζήτημα σε λίγα χρόνια.

Όπως είπε, η Ουάσιγκτον θέλει να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί «σε πέντε χρόνια να χρειαστεί ο κόσμος να ξαναπεράσει την ίδια διαδικασία».

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Συνέχιση και κλιμάκωση των συγκρούσεων

Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν συγκροτήματα αποθήκευσης καυσίμων που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το πλήγμα «εντείνει σημαντικά τη ζημιά στη στρατιωτική υποδομή του τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σφοδρές επιθέσεις έχουν πλήξει κρίσιμες στρατηγικές υποδομές, με στόχο το αεροδρόμιο της Τεχεράνη το Σάββατο, ενώ την Κυριακή διυλιστήρια πετρελαίου στην ιρανική πρωτεύουσα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι ίδιες εγκαταστάσεις είχαν πληγεί και στον λεγόμενο «Πόλεμο των 12 ημερών» στο Ιράν το περασμένο καλοκαίρι. Εκρήξεις σημειώθηκαν επίσης σε αποθήκες πετρελαίου στο Καράιτ.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ισραήλ στη Χάιφα.

Παράλληλα, ιρανικές επιθέσεις επεκτάθηκαν σε χώρες του Κόλπου. Πλήγματα καταγράφηκαν στο Κουβέιτ, όπου επλήγη δημόσιο κτήριο, στο Μπαχρέιν, όπου drone χτύπησε μονάδα αφαλάτωσης χωρίς θύματα, καθώς και στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εκεί drone αναχαιτίστηκε, όμως τα συντρίμμια του έπεσαν σε όχημα προκαλώντας τον θάνατο του οδηγού. Θάνατος ανακοινώθηκε επίσης και στη Σαουδική Αραβία.

Επιπλέον, η σύγκρουση έχει επεκταθεί και στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Μόνο την Κυριακή(8/3) 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο. Από την έναρξη των εχθροπραξιών εκεί την περασμένη Δευτέρα, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 339, οι τραυματίες τους 117, ενώ περίπου 455.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Παράλληλα, περίπου 150 Ιρανοί διπλωμάτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

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Οι ενεργειακές και υδάτινες υποδομές στο στόχαστρο

Οι υποδομές αποτελούν πλέον βασικό στόχο των επιθέσεων. Στο Μπαχρέιν, το Ιράν κατέστρεψε μονάδα αφαλάτωσης — μια ιδιαίτερα ευαίσθητη επίθεση, καθώς στις χώρες του Κόλπου το πόσιμο νερό είναι περιορισμένο και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Επιθέσεις σημειώθηκαν επίσης στο Κατάρ και στο Κουβέιτ, όπου καταγράφηκε ιρανικό πλήγμα σε κυβερνητικό κτήριο.

Οι χώρες του Κόλπου εμφανίζονται ολοένα και πιο ενοχλημένες. Η Αραβική Λίγκα καταδίκασε το Ιράν σε έκτακτη σύνοδο, ωστόσο τα κράτη της περιοχής εξακολουθούν να διστάζουν να εμπλακούν άμεσα στη σύρραξη, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε πρακτικά συμμαχία με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα αναζητούν εναλλακτικές συμμαχίες — χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κατάρ, που διερευνά στενότερη συνεργασία με τη Γαλλία. Την ίδια στιγμή εκφράζεται δυσαρέσκεια και για τις ενέργειες του Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν να χαρακτηρίζει τις ισραηλινές επιθέσεις «ανήθικες».

Απειλές για μακρόχρονο πόλεμο

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τουλάχιστον έξι μήνες, ισχυριζόμενοι ότι έχουν πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους και ότι έχουν αιχμαλωτίσει Αμερικανούς στρατιώτες — ισχυρισμό που το Πεντάγωνο διαψεύδει.

Την ίδια ώρα, τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης. Ο Τραμπ δεν απέκλεισε ακόμη και χερσαία επιχείρηση, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποίησε για «εκπλήξεις» που ετοιμάζονται στο Ιράν, απειλώντας παράλληλα με καταστροφικές συνέπειες τον Λίβανο αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgxmr07rbxbl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/03/2026 - 22:02
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