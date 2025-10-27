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Σε ανοδική τροχιά τα crypto: «Εκτόξευση» της κεφαλαιοποίησης – Στη ζώνη των $115.000 το Bitcoin
Νομίσματα
15:29 - 27 Οκτ 2025

Σε ανοδική τροχιά τα crypto: «Εκτόξευση» της κεφαλαιοποίησης – Στη ζώνη των $115.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Υψηλό πολλών εβδομάδων «χτύπησε» τη Δευτέρα (27/10) το Bitcoin, καθώς «εκτοξεύτηκε» στα 116.000 δολάρια – για πρώτη φορά μετά τη «σφαγή» της 10ης Οκτωβρίου –, προτού υποχωρήσει κοντά στα 115.000, χάνοντας σχεδόν 1.000 δολάρια.

Έτσι, λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος) ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» στα 115.253,36 δολάρια με κέρδη γύρω στο 1,3%. Η κεφαλαιοποίησή του πλησιάζει τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins αγγίζει το 58%.

Παράλληλα, το Ethereum έχει «κατακτήσει» τα 4.000 δολάρια και κινείται στα 4.166,31 δολάρια με κέρδη κοντά στο 2%.

Το Solana «παίζει» στα 200,40 δολάρια ενισχυόμενο κατά 0,56%, το XRP κινείται στα 2,64 δολάρια με μικρές απώλειες 0,36% και το Cardano στο 0,6763 δολάριο χάνοντας 0,29%, ενώ το Dogecoin «παίζει» στο 0,2036 δολάριο με κέρδη 0,11%.

Την ίδια στιγμή, το Litecoin κάνει «άλμα» της τάξης του 4,97% στα 98,77 δολάρια, ενώ στο αντίποδα το Monero χάνει 1,13% στα 339,64 δολάρια.

Παρά τις επιμέρους απώλειες, ενδεικτικό της γενικά καλής εικόνας της αγοράς είναι πως το τελευταίο 24ωρο, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε κατά 100 δισ. δολάρια και άγγιξε τα 4 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, ο δείκτης CoinDesk 20 σημείωσε αύξηση περίπου 2%, ενώ νομίσματα όπως ZEC, PI και ENA κατέγραψαν εντυπωσιακά κέρδη άνω του 10%.

Σημειώνεται πως η ανοδική πορεία του Bitcoin – με τις πρώτες θετικές ενδείξεις – είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, με άνοδο άνω των 6.000 δολαρίων μέσα σε λίγες ώρες, που έφερε το κορυφαίο κρυπτονόμισμα στα 114.000 δολάρια, πριν υποχωρήσει και πάλι, χάνοντας 8.000 δολάρια.

Η ανοδική κίνηση συνδέεται και με μία στροφή στην αγορά: βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι και μεγάλοι επενδυτές («whales») αγοράζουν από μακροπρόθεσμους κατόχους που ρευστοποιούν από το καλοκαίρι, όταν το Bitcoin διατηρούνταν πάνω από τα 100.000 δολάρια.

Στον θεσμικό χώρο, η CoinShares ανακοίνωσε εισροές ύψους $921 εκατ. σε προϊόντα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων την προηγούμενη εβδομάδα, με το Bitcoin να ηγείται, ενώ η ζήτηση για XRP, Ethereum και Solana υποχώρησε.

Τα stablecoins βρέθηκαν στο προσκήνιο: η Western Union πιλοτάρει σύστημα διακανονισμού stablecoin για μείωση της εξάρτησης από παραδοσιακές τράπεζες, η JPYC Inc. ξεκίνησε το ιαπωνικό stablecoin JPYC, ενώ το Κιργιστάν παρουσίασε εθνικό stablecoin σε συνεργασία με τη Binance.

Στις παραδοσιακές αγορές, η αυξημένη ζήτηση μόχλευσης από τους retail investors και οι υψηλές τοποθετήσεις σε leveraged ETFs εγείρουν ανησυχίες, παρά την αισιοδοξία γύρω από την πιθανή αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας. Όπως σημείωσε η Morningstar, υπάρχει ανησυχία ότι οι επενδυτές αναλαμβάνουν ρίσκο πέρα από ό,τι μπορούν να στηρίξουν τα θεμελιώδη της αγοράς.

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