Μακρόν από Νταβός: Η Ευρώπη προτιμά τον σεβασμό, όχι τους νταήδες – Να μην υποκύψουμε

«Ο κόσμος μετακινείται προς μια τάξη πραγμάτων χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα για την ανάγκη διατήρησης των κανόνων και της προβλεψιμότητας στη διεθνή τάξη.

«Είναι εποχή ειρήνης, σταθερότητας και προβλεψιμότητας», είπε - προφανώς με σαρκαστική διάθεση - ο Μακρόν, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα, για να προσθέσει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε «μια μετατόπιση προς έναν κόσμο, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να μετρά είναι αυτός του ισχυρότερου». Σημείωσε, δε, πως στη διεθνή σκηνή επανεμφανίζονται «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες»· δήλωση με σαφείς αποδέκτες.

«Μπορεί να είμαστε αργοί, αλλά είμαστε προβλέψιμοι και λειτουργούμε με βάση το κράτος δικαίου», είπε στη συνέχεια, αναφερόμενος στην Ευρώπη και τονίζοντας πως αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στη σημερινή διεθνή συγκυρία. Χαρακτήρισε, ωστόσο, το ΝΑΤΟ ως «αποδυναμωμένο θεσμό», καθώς παραμένει θεατής των ανατρεπτικών για τις διεθνείς ισορροπίες κινήσεων Τραμπ.

Στρέφοντας, δε, με ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια τα «βέλη» του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε ότι «δεν έχει νόημα να απειλούνται σύμμαχοι με δασμούς», οι οποίοι «είναι θεμελιωδώς απαράδεκτοι και χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης κατά της εδαφικής κυριαρχίας». Τόνισε, ακόμη, πως κοινή ευρωπαϊκή πεποίθηση είναι ότι «χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο», ενώ σημείωσε με νόημα πως η Ευρώπη «προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες».

Η Ευρώπη «προτιμά την επιστήμη από τις θεωρίες συνωμοσίας» και «το κράτος δικαίου από τη βαρβαρότητα», υπογράμμισε λίγο αργότερα, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η ΕΕ να καταφύγει στον Μηχανισμό «Αντικαταναγκασμού» (το λεγόμενο «μπαζούκα») ακόμη και απέναντι στις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ως «παράλογο», αλλά πιθανό στο σημερινό περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης.

«Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι προσηλωμένες στην εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους», τόνισε ακόμη, προσθέτοντας ότι «αυτός δεν είναι ένας "παλιομοδίτικος" τρόπος ζωής, αλλά μάλλον ένας τρόπος να μην "ξεχνάμε εντελώς" τα διδάγματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και να παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία αποφάσισε - όπως είπε - να συμμετάσχει στις στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία, «χωρίς να απειλεί κανέναν, αλλά απλώς υποστηρίζοντας έναν σύμμαχο σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τη Δανία». Τόνισε, ακόμη, πως υπό το ίδιο πρίσμα, στόχος του είναι να καταστήσει τη G7, της οποία η Γαλλία προεδρεύει φέτος, ένα «φόρουμ για ειλικρινή διάλογο και για συλλογικές και συνεργατικές λύσεις».

Η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει τη φεουδαρχία και την πολιτική του αίματος

Στην ίδια παρέμβαση, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γηραιά Ήπειρος δεν διαθέτει επαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις και ότι απαιτούνται περισσότερες κινεζικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Γαλλίας και των ευρωπαϊκών θεσμών να εργαστούν το 2026 για μια ισχυρότερη Ευρώπη.

Ακόμη, απηύθυνε έκκληση για ενότητα και αντίσταση σε μια παγκόσμια τάξη που διαμορφώνεται από όσους «θεωρούν ότι έχουν τη μεγαλύτερη φωνή», προειδοποιώντας πως ο κατακερματισμός και οι λογικές ισχύος απειλούν τη διεθνή σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τους εταίρους να μη δεχθούν μια διεθνή τάξη στην οποία οι κανόνες και το διεθνές δίκαιο παραμερίζονται προς όφελος των ισχυρότερων παικτών.

«Η Ευρώπη χρειάζεται να αναπτύξει περισσότερη κυριαρχία για να αποφύγει τη "φεουδαρχία και την πολιτική του αίματος"», είπε χαρακτηριστικά ο Μακρόν, σημειώνοντας ότι συνάπτονται εμπορικές συμφωνίες που υπονομεύουν τα ευρωπαϊκά εξαγωγικά συμφέροντα, «απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις και στοχεύουν ανοιχτά στο να αποδυναμώσουν και να υποτάξουν την Ευρώπη».

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε - όπως μετέδωσε το Bloomberg - ότι δεν σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον Τραμπ στο Νταβός. Είπε, ακόμη, ότι δεν θα γίνει σύνοδος της G7 στο Παρίσι την Πέμπτη, όπως αρχικά είχε προτείνει στον Τραμπ, μέσω ενός μηνύματος που ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε στη δημοσιότητα, σε ένα μπαράζ αναρτήσεων στο Truth Social χθες (19/1) το βράδυ.