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Τραμπ εναντίον όλων: «Δίνει» Μακρόν και Ρούτε, προβάλλει Γροιλανδία και Καναδά ως αμερικανικό έδαφος και επιτίθεται στη Βρετανία
Ειδήσεις
11:50 - 20 Ιαν 2026

Τραμπ εναντίον όλων: «Δίνει» Μακρόν και Ρούτε, προβάλλει Γροιλανδία και Καναδά ως αμερικανικό έδαφος και επιτίθεται στη Βρετανία

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα ακόμη μπαράζ νυχτερινών αναρτήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέο πολιτικό ίλιγγο στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συμφωνώντας σε συνάντηση στο Νταβός με «τους βασικούς παίκτες» για τη Γροιλανδία, ενώ ταυτόχρονα δημοσιοποίησε – μέσω screenshot – ιδιωτικό μήνυμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

«Η Γροιλανδία είναι επιτακτική ανάγκη για την Εθνική και Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν υπάρχει γυρισμός», έγραψε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «όλοι συμφωνούν» σε αυτό – μια διατύπωση που ήδη έχει σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις απειλές τις τελευταίες ημέρες, ανακοινώνοντας δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που κινητοποιήθηκαν για να ανακόψουν τις εξωεδαφικές φιλοδοξίες των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει αγώνα δρόμου μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών για συντονισμένη απάντηση.

Στο μήνυμα που διέρρευσε, ο Μακρόν εμφανίζεται να προσπαθεί να κατευνάσει τον Τραμπ: «Είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι στη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στο Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία», γράφει, προτείνοντας μάλιστα συνάντηση G7 στο Παρίσι μετά το Νταβός, με συμμετοχή Ουκρανών, Δανών, Σύρων και Ρώσων. Γαλλική πηγή επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του μηνύματος.

Στο ίδιο κρεσέντο αναρτήσεων, ο Τραμπ κοινοποίησε εκ νέου ιδιωτική συνομιλία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στην συνομιλία φαίνεται ότι ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να ακολουθεί την τακτική των «επιθέσεων φιλίας» ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση ανάμεσα σε Λευκό Οίκο και Ευρωπαίους.

Το ιδιωτικό μήνυμα του Ρούτε στον Τραμπ:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ,
Το αποτέλεσμα που πετύχατε σήμερα στη Συρία είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θα αξιοποιήσω όλες τις δημόσιες και μιντιακές μου παρεμβάσεις στο Νταβός για να αναδείξω τον ρόλο σας τόσο στη Γάζα όσο και στην Ουκρανία.

Παραμένω πλήρως αφοσιωμένος στο να βρούμε έναν ρεαλιστικό και κοινά αποδεκτό δρόμο προς τα εμπρός στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ανυπομονώ να σας δω σύντομα.
Με εκτίμηση,
Μαρκ»

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Τραμπ αναδημοσίευσε έναν παραποιημένο χάρτη του Δυτικού Ημισφαιρίου που εμφάνιζε τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα υπό αμερικανική σημαία — ένδειξη, όπως σχολιάζουν επικριτές του, της ολοένα πιο ανοιχτής ρητορικής περί αμερικανικής υπεροχής στην περιοχή.

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Το κρεσέντο ολοκληρώθηκε με επίθεση κατά της Βρετανίας, την οποία κατηγόρησε ότι «χωρίς κανέναν απολύτως λόγο» παραδίδει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στο Μαυρίκιο, θέτοντας —όπως υποστήριξε— σε κίνδυνο μια κρίσιμη αμερικανική στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, η παγκόσμια διπλωματία βρέθηκε να κρατά την ανάσα της.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 08:33
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