Ο Τραμπ επισκιάζει το Νταβός, φέρνοντας ξανά το φάντασμα των δασμών

Αν κάποιος δεν είχε ήδη αντιληφθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να κυριαρχήσει στο φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο ένοικος του Λευκού Οίκου φρόντισε να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προβολή, πυροδοτώντας έναν πιθανό διατλαντικό εμπορικό πόλεμο που τάραξε τη δυτική συμμαχία, σχολιάζει το Bloomberg.

Λίγο μετά την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας και την επαναδιατύπωση της επιθυμίας του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, οι νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου για επιβολή δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται σε αυτόν τον στόχο —και οι αντίστοιχες απειλές τους για επιβολή δασμών ύψους 108 δισ. δολαρίων σε αμερικανικά προϊόντα— μετέτρεψαν την ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας ελίτ σε πιθανό σκηνικό γεωπολιτικής αναμέτρησης.

Πέρυσι, λίγο μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, η συνάντηση στο Νταβός ήταν γεμάτη προσδοκίες και φόβους για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο. Μερικές εβδομάδες αργότερα, τάραξε τις αγορές με τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης», προτού περάσει το μεγαλύτερο μέρος του 2025 σε παρατεταμένες εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον υπόλοιπο κόσμο.

Φέτος, οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο μιας νέας σύγκρουσης, γνωρίζοντας πλέον καλύτερα τη συγκρουσιακή φύση του Τραμπ και με πολύ υψηλότερα διακυβεύματα.

Χάος και αβεβαιότητα

«Πρόκειται για ακόμη περισσότερη έκπληξη, περισσότερο χάος, περισσότερη απροβλεψιμότητα», δήλωσε στο Bloomberg Television ο Μάικλ Ρόμπερτς της HSBC. «Αυτή τη φορά, όμως, δεν είναι απλώς μια “Ημέρα Απελευθέρωσης” — είναι ξεκάθαρα πολιτικά υποκινούμενο».

Η ομιλία του Τραμπ στο Νταβός την Τετάρτη —μόλις η τρίτη παρουσία του εκεί ως πρόεδρος— αναμένεται να είναι το πιο πολυπαρακολουθούμενο γεγονός του προγράμματος. Με αρκετούς ηγέτες της G7 να βρίσκονται επίσης στο ελβετικό θέρετρο, η ένταση θα είναι διάχυτη.

Όπως κι αν εξελιχθεί η εβδομάδα, είναι πλέον πιο ξεκάθαρο από ποτέ ότι ο κόσμος λειτουργεί με εντελώς διαφορετικές παραδοχές από εκείνες που ίσχυαν όταν ιδρύθηκε το WEF τη δεκαετία του 1970, ή ακόμη και σε σχέση με πέρυσι, όπως εξηγούν οι Σρίνταρ Ναταρατζάν και Μαρκ Μπέργκεν.

«Το σύστημα κανόνων μέσα στο οποίο μεγαλώσαμε οι περισσότεροι και στο οποίο συνήθισαν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις — αυτό έχει τελειώσει», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ. «Όσο πιο γρήγορα το αναγνωρίσουν όλοι, τόσο το καλύτερο».

Παράλληλα, παραμένει αλήθεια ότι το φόρουμ εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Παρά τα χρόνια αυτοκριτικής από τον λεγόμενο «άνθρωπο του Νταβός» για τη σημασία μιας διοργάνωσης που εξυμνεί την παγκοσμιοποίηση σε μια κατακερματισμένη παγκόσμια οικονομία, η συνάντηση συνεχίζει να προσελκύει πλήθος ισχυρών παραγόντων.

Πέρα από περισσότερους από 60 παγκόσμιους ηγέτες, στους φετινούς ομιλητές περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη της επιχειρηματικής σκηνής, όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan και ο Ντάρεν Γουντς της Exxon Mobil.

Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, ορισμένοι συμμετέχοντες που βλέπουν τα πράγματα σε βάθος χρόνου εμφανίζονται πιο ψύχραιμοι απέναντι στη διάθεσή του για ανατροπές. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Franklin Templeton, Τζένι Τζόνσον, υπενθυμίζει ότι το ξεπούλημα της «Ημέρας Απελευθέρωσης» είχε προηγηθεί μιας υπαναχώρησης του Τραμπ.

«Στο τέλος, βγήκαμε αρκετά καλά από το θέμα των δασμών», είπε στο Bloomberg TV. «Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό».