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Ο Τραμπ απειλεί τον Μακρόν με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά
Ειδήσεις
08:39 - 20 Ιαν 2026

Ο Τραμπ απειλεί τον Μακρόν με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τρίτη να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, καθώς φαίνεται πως δεν του άρεσε το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Μαϊάμι σχετικά με τη στάση του Μακρόν, ο Τραμπ απέρριψε την επιρροή του Γάλλου ηγέτη και είπε ότι θα χρησιμοποιήσει τις εμπορικές κυρώσεις ως μοχλό πίεσης.

«Λοιπόν, κανείς δεν τον θέλει γιατί θα αποχωρήσει πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, λοιπόν, όλα είναι εντάξει. Αυτό που θα κάνω είναι, αν νιώσουν ότι θέλουν να είναι εχθρικοί, να επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες του και θα συμμετάσχει. Αλλά δεν χρειάζεται να συμμετάσχει».

Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που συστάθηκε από τον Τραμπ για να επιβλέπει την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς.

Έχουν σταλεί προσκλήσεις σε διάφορους παγκόσμιους ηγέτες να συμμετάσχουν στο συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες είναι επιφυλακτικοί, καθώς ο Τραμπ έχει φτιάξει όπως λένε έναν «δικό του ΟΗΕ» και ουσιαστικά ελέγχει πλήρως το Συμβούλιο.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα σχέδιά του να ελέγξει τη Γροιλανδία, υποβαθμίζοντας την πιθανότητα αντίστασης από την Ευρώπη.

«Δεν νομίζω ότι θα αντιδράσουν υπερβολικά», είπε. «Πρέπει να το αποκτήσουμε... Δεν μπορούν να το προστατεύσουν».

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