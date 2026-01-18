Ο Μακρόν ζητά ενεργοποίηση του «μπαζούκα» της ΕΕ απέναντι στον Τραμπ

Την ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά του «εξαναγκασμού», πρότεινε ο Εμανουέλ Μακρόν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές περί επιβολής επιπλέον δασμούς στις χώρες που εμποδίζουν τα πλάνα του για προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.

Ο Μακρόν, χαρακτήρισε απαράδεκτη την απειλή επιβολής δασμών για το συγκεκριμένο ζήτημα και σύμφωνα με το Bloomberg προτείνει στους Ευρωπαίους ομολόγους του δραστικά μέτρα.

Ο μηχανισμός κατά του εξαναγκασμού της ΕΕ αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο αντιποίνων του μπλοκ. Αν και δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε πρωτίστως ως αποτρεπτικό μέσο και, εφόσον χρειαστεί, για την αντιμετώπιση σκόπιμων εξαναγκαστικών ενεργειών από τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν εμπορικά μέτρα ως μέσο άσκησης πίεσης στις πολιτικές επιλογές της ΕΕ ή των κρατών-μελών της.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δασμούς, νέους φόρους σε τεχνολογικές εταιρείες ή στοχευμένους περιορισμούς στις επενδύσεις εντός της ΕΕ. Θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της ενιαίας αγοράς ή τον αποκλεισμό εταιρειών από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το πρόσωπο που γνωρίζει τη σκέψη του Μακρόν, το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς με αφορμή τη Γροιλανδία θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της εμπορικής συμφωνίας που συνήφθη πέρυσι μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η συμφωνία αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί εν μέρει, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί την έγκριση του κοινοβουλίου, η οποία πλέον είναι πιθανό να ανασταλεί.