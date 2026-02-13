ΟΗΕ: Εκφράζει έντονη ανησυχία για την κρίση στην Κούβα

Η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέφρασε σήμερα (13/2) έντονη ανησυχία για τη ραγδαία επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην Κούβα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο σοβαρής ενεργειακής κρίσης εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις της από τη Γενεύη, η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, Μάρτα Ουρτάδο, μετέφερε την έκκληση του Ύπατου Αρμοστή Φόλκερ Τουρκ προς όλα τα κράτη να άρουν τα μονομερή τομεακά μέτρα, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις τους πλήττουν ευρέως και αδιακρίτως τον άμαχο πληθυσμό. Όπως τόνισε, πολιτικές επιδιώξεις δεν μπορούν να δικαιολογούν πρακτικές που συνεπάγονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι οι κυρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας επιδεινώνουν τις οικονομικές συνθήκες και περιορίζουν την ικανότητα του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών.

Σύμφωνα με την Ουρτάδο, η κρίση εξελίσσεται σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από το πολυετές οικονομικό και εμπορικό εμπάργκο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα πρόσφατα αμερικανικά μέτρα που περιορίζουν τις παραδόσεις πετρελαίου. Όλα αυτά, όπως σημείωσε, έχουν ολοένα σοβαρότερες συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τον κουβανικό λαό.

Η παρέμβαση του ΟΗΕ έρχεται μία ημέρα μετά την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε δεσμευτεί να αποστείλει το Μεξικό, ενώ και άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το νησί.

Η έλλειψη πετρελαίου προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς τα συστήματα υγείας, η τροφοδοσία και η υδροδότηση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η τρέχουσα κατάσταση, προειδοποίησε η Ουρτάδο, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Η πρόσβαση σε θεμελιώδη αγαθά και υπηρεσίες —όπως τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια— πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, καθώς συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στη ζωή και την άσκηση πολλών άλλων δικαιωμάτων, επισήμανε.

Από την πλευρά της, η Αβάνα κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιδιώκει να «στραγγαλίσει» την κουβανική οικονομία. Ήδη από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, όπως η διανομή καυσίμων με δελτίο, η καθιέρωση τετραήμερης εργασίας στη δημόσια διοίκηση, η ενίσχυση της τηλεργασίας και η εξ αποστάσεως παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση μετά τη διακοπή της προμήθειας πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση των ΗΠΑ, καθώς και μετά τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον για επιβολή δασμών σε κράτη που θα προμηθεύσουν την Κούβα με πετρέλαιο.

Η ενεργειακή στενότητα έχει ήδη επηρεάσει και το σύστημα υγείας, με τις αρχές να μειώνουν το διαθέσιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και να αναστέλλουν τις μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.