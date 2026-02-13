ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΗΕ: Εκφράζει έντονη ανησυχία για την κρίση στην Κούβα
Ειδήσεις
14:56 - 13 Φεβ 2026

ΟΗΕ: Εκφράζει έντονη ανησυχία για την κρίση στην Κούβα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εξέφρασε σήμερα (13/2) έντονη ανησυχία για τη ραγδαία επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην Κούβα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο σοβαρής ενεργειακής κρίσης εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε δηλώσεις της από τη Γενεύη, η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, Μάρτα Ουρτάδο, μετέφερε την έκκληση του Ύπατου Αρμοστή Φόλκερ Τουρκ προς όλα τα κράτη να άρουν τα μονομερή τομεακά μέτρα, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις τους πλήττουν ευρέως και αδιακρίτως τον άμαχο πληθυσμό. Όπως τόνισε, πολιτικές επιδιώξεις δεν μπορούν να δικαιολογούν πρακτικές που συνεπάγονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι οι κυρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας επιδεινώνουν τις οικονομικές συνθήκες και περιορίζουν την ικανότητα του κράτους να ανταποκριθεί στις βασικές του υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών.

Σύμφωνα με την Ουρτάδο, η κρίση εξελίσσεται σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από το πολυετές οικονομικό και εμπορικό εμπάργκο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα πρόσφατα αμερικανικά μέτρα που περιορίζουν τις παραδόσεις πετρελαίου. Όλα αυτά, όπως σημείωσε, έχουν ολοένα σοβαρότερες συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τον κουβανικό λαό.

Η παρέμβαση του ΟΗΕ έρχεται μία ημέρα μετά την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας που είχε δεσμευτεί να αποστείλει το Μεξικό, ενώ και άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το νησί.

Η έλλειψη πετρελαίου προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς τα συστήματα υγείας, η τροφοδοσία και η υδροδότηση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η τρέχουσα κατάσταση, προειδοποίησε η Ουρτάδο, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Η πρόσβαση σε θεμελιώδη αγαθά και υπηρεσίες —όπως τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα, καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια— πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, καθώς συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στη ζωή και την άσκηση πολλών άλλων δικαιωμάτων, επισήμανε.

Από την πλευρά της, η Αβάνα κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιδιώκει να «στραγγαλίσει» την κουβανική οικονομία. Ήδη από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, όπως η διανομή καυσίμων με δελτίο, η καθιέρωση τετραήμερης εργασίας στη δημόσια διοίκηση, η ενίσχυση της τηλεργασίας και η εξ αποστάσεως παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Η χώρα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση μετά τη διακοπή της προμήθειας πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, υπό την πίεση των ΗΠΑ, καθώς και μετά τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον για επιβολή δασμών σε κράτη που θα προμηθεύσουν την Κούβα με πετρέλαιο.

Η ενεργειακή στενότητα έχει ήδη επηρεάσει και το σύστημα υγείας, με τις αρχές να μειώνουν το διαθέσιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και να αναστέλλουν τις μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιμάμογλου: Ζητά, μέσω Reuters, από τον Ερντογάν πρόωρες εκλογές
Ειδήσεις

Ιμάμογλου: Ζητά, μέσω Reuters, από τον Ερντογάν πρόωρες εκλογές

Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ συρρικνώνεται λόγω δασμών και αυξανόμενων κινεζικών εισαγωγών
Οικονομία

Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ συρρικνώνεται λόγω δασμών και αυξανόμενων κινεζικών εισαγωγών

Ηνωμένο Βασίλειο: Παράνομη η απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action
Ειδήσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Παράνομη η απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ
Ειδήσεις

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο
Ειδήσεις

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Αμφίβολη η διπλωματική λύση στην Κούβα - Oι απειλές Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση κλιμακώνονται

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε
Ειδήσεις

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ