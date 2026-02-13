Το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ συρρικνώνεται λόγω δασμών και αυξανόμενων κινεζικών εισαγωγών

Το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να μειώνεται, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, ενδεικτικά των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το οικονομικό μοντέλο της Ένωσης. Οι δασμοί επηρέασαν αρνητικά τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, ενώ η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών επηρέασε την εγχώρια παραγωγή, δημιουργώντας πιέσεις για τους ευρωπαϊκούς κλάδους.

Συγκεκριμένα, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ μειώθηκε στα 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, από 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εξαγωγές βασικών προϊόντων, όπως μηχανημάτων, οχημάτων και χημικών, οι οποίες παραδοσιακά λειτουργούσαν ως κινητήριοι μοχλοί, συνεχίζουν να υποχωρούν, επιβαρύνοντας το συνολικό ισοζύγιο.

Οι εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάστηκαν άμεσα από τους επιβληθέντες δασμούς και σημείωσαν πτώση 12,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ περιορίστηκε περίπου κατά το ένα τρίτο, στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα αυξήθηκε από 24,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 26,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 15% για το σύνολο του 2025. Η Κίνα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστή για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, επηρεάζοντας την ισορροπία του εμπορίου και την παραγωγική δυναμική της ΕΕ.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνέχιση αυτών των τάσεων θέτει υπαρξιακές προκλήσεις για το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αναπροσαρμογή των εξαγωγικών στρατηγικών και πολιτικών ανταγωνιστικότητας.