Μεξικό: Απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα που κάνει λόγο για «οικονομικό στραγγαλισμό» από τις ΗΠΑ
19:24 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, έφτασαν σήμερα (12/2) στην Κούβα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση που επιδεινώνεται από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέφεραν ότι τα δύο πλοία, Papaloapan και Isla Holbox, που μεταφέρουν περισσότερους από 800 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της αριστερής προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, εισήλθαν νωρίς το πρωί στον κόλπο του λιμανιού της Αβάνας.

Παράλληλα, το Μεξικό διαπραγματεύεται την πιθανότητα αποστολής πετρελαίου στην Κούβα, χωρίς να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες απειλούν να επιβάλουν δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα εφοδιάσει με καύσιμα την Αβάνα.

Σύμφωνα με τη μεξικανική κυβέρνηση, τα δύο φορτία, συνολικού βάρους 814 τόνων, περιλαμβάνουν κυρίως γάλα σε σκόνη, προϊόντα κρέατος, μπισκότα, καρότα, ρύζι και είδη προσωπικής υγιεινής.

«Το Μεξικό εξέφραζε πάντα την αλληλεγγύη του στην Κούβα», δήλωσε η Μαρίλα Γκαρσία, 52 ετών, η οποία βρισκόταν στην προκυμαία της Αβάνας. Ο 34χρονος ψαράς Ελιέσερ Ροδρίγκες σχολίασε ότι, απέναντι στις πιέσεις των ΗΠΑ, «η μοναδική χώρα που ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι το Μεξικό, που ήταν πάντα πιστό».

Η Αβάνα κατηγορεί από τη μεριά της τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιχειρεί να «στραγγαλίσει» την οικονομία του νησιού. Από τη Δευτέρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα εξοικονόμησης πόρων: η βενζίνη διανέμεται με δελτίο, οι κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, εφαρμόζεται τηλεργασία και τα μαθήματα στα πανεπιστήμια γίνονται εξ αποστάσεως.

