Ηνωμένο Βασίλειο: Παράνομη η απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action

Η απαγόρευση της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action ως τρομοκρατικής οργάνωσης από τη Βρετανία κρίθηκε παράνομη την Παρασκευή (13/2) από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, αν και η απαγόρευση θα παραμείνει προσωρινά σε ισχύ, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η οργάνωση Palestine Action τέθηκε εκτός νόμου τον Ιούλιο, καθώς είχε εντείνει τις «άμεσες δράσεις» της εναντίον αμυντικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο που συνδέονται με το Ισραήλ, συχνά αποκλείοντας εισόδους ή βάφοντάς τες με κόκκινη μπογιά.

Η Βρετανία υποστήριξε ότι η κλιμάκωση των ενεργειών της οργάνωσης ισοδυναμούσε με τρομοκρατία. Σε αυτές περιλαμβανόταν επιδρομή το 2024 στη μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία του Ισραήλ, Elbit Systems, κατά την οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ακτιβιστές προκάλεσαν ζημιές περίπου 1 εκατομμυρίου λιρών και ένας αστυνομικός χτυπήθηκε με βαριοπούλα, καθώς και διάρρηξη τον Ιούνιο στη βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Brize Norton.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Huda Ammori, η οποία συνίδρυσε την Palestine Action το 2020, υποστήριξαν σε ακροαματική διαδικασία πέρυσι ότι το μέτρο αποτελούσε αυταρχικό περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Παρουσιάζοντας σύνοψη της απόφασης του δικαστηρίου, η δικαστής Victoria Sharp δήλωσε ότι «η Palestine Action είναι μια οργάνωση που προωθεί τον πολιτικό της σκοπό μέσω εγκληματικών πράξεων και της ενθάρρυνσης εγκληματικών πράξεων».

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η απαγόρευση συνιστούσε δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ εν αναμονή οποιασδήποτε έφεσης, πράγμα που σημαίνει ότι η έκφραση υποστήριξης προς την οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα και η συμμετοχή σε αυτήν επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood ανέφερε σε δήλωσή της: «Προτίθεμαι να αντικρούσω αυτήν την απόφαση στο Εφετείο».

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι η απαγόρευση έθεσε την Palestine Action στο ίδιο καθεστώς με το Ισλαμικό Κράτος ή την Αλ Κάιντα και από τότε περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή κρατούσαν πλακάτ υπέρ της οργάνωσης, αν και η απόφαση της Παρασκευής ενδέχεται να οδηγήσει στην απόσυρση τυχόν ποινικών κατηγοριών.