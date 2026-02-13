Ιμάμογλου: Ζητά, μέσω Reuters, από τον Ερντογάν πρόωρες εκλογές
14:49 - 13 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σχεδόν έναν χρόνο μετά τη φυλάκισή του, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, απευθύνει μέσω του Reuters ισχυρό κάλεσμα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για άμεση προσφυγή στις εκλογές. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, εκφράζει βεβαιότητα για τη νίκη της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος αποφεύγει τις εκλογές επειδή φοβάται την επερχόμενη ήττα.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές της Σηλυβρίας από τον Μάρτιο του 2025, ο 55χρονος πολιτικός συνεχίζει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP). Αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με τον εισαγγελέα να έχει ζητήσει ποινές κάθειρξης που ξεπερνούν τα 2.000 έτη.

Η υπόθεση περιπλέκεται περαιτέρω μετά τον πρόσφατο διορισμό του εισαγγελέα της υπόθεσής του, Ακίν Γκιουρλέκ, στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κίνηση που θεωρείται από παρατηρητές προσπάθεια πλήρους ελέγχου των δικαστικών μηχανισμών από την κυβέρνηση.

Τα εμπόδια για την προεδρική υποψηφιότητα

Ο δρόμος του Ιμάμογλου προς τις προεδρικές εκλογές του 2028 – ή και νωρίτερα – είναι γεμάτος προκλήσεις:

Ακύρωση πτυχίου: Πρόσφατη δικαστική απόφαση ακύρωσε το πανεπιστημιακό του πτυχίο, απαραίτητο τυπικό προσόν για την υποψηφιότητα.

Πολιτική δίωξη: Ο ίδιος και διεθνείς παρατηρητές, όπως ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου, καταγγέλλουν πολιτικά υποκινούμενες διώξεις που πλήττουν τη δημοκρατία στην Τουρκία.

Συνταγματικοί περιορισμοί: Για να διεκδικήσει τρίτη θητεία, ο Ερντογάν θα πρέπει είτε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές με πλειοψηφία 3/5 στη Βουλή είτε να προχωρήσει σε αλλαγή του Συντάγματος.

Η καθημερινότητα στη φυλακή

Σε γραπτές απαντήσεις προς το Reuters, ο Ιμάμογλου περιγράφει ένα εξαντλητικό πρόγραμμα 18 ωρών εργασίας από το κελί του. Συντονίζει τη νομική του υπεράσπιση σε περισσότερες από 10 υποθέσεις, επικοινωνεί με υποστηρικτές και συνεχίζει να ασκεί τα δημαρχιακά του καθήκοντα. Επιπλέον, γυμνάζεται καθημερινά στον περιορισμένο χώρο της αυλής, μόλις 24 τ.μ.

«Καμία πίεση δεν θα με σταματήσει από το να αγωνίζομαι για μια Τουρκία πιο δίκαιη και ελεύθερη», τονίζει, επιμένοντας ότι η δικαιοσύνη τελικά θα επικρατήσει.

