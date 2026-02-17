Αυστραλία: Πρόστιμο $11,3 εκατ. σε θυγατρική της Exxon Mobil για παραπλανητικές διαφημίσεις καυσίμων
Ειδήσεις
12:49 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας επέβαλε πρόστιμο 16 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων (11,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) στη Mobil Oil Australia για παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με καύσιμα που πωλούνταν σε πρατήρια βενζίνης σε περιοχές του Κουίνσλαντ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο αυστραλιανός ρυθμιστικός φορέας ανταγωνισμού.

Η Mobil Oil Australia προμηθεύει πετρέλαιο, ντίζελ και άλλα καύσιμα σε λιανοπωλητές στην Αυστραλία και ανήκει στη μεγάλη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Exxon Mobil. Το 2024, η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) είχε προσφύγει κατά της τοπικής μονάδας, ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με καύσιμα που πωλούνταν σε έξι από τα πρατήρια βενζίνης με την επωνυμία της στο Κουίνσλαντ.

Την Τρίτη, η Mobil παραδέχθηκε ότι έκανε παραπλανητικούς ισχυρισμούς προς τους καταναλωτές μεταξύ Αυγούστου 2020 και Ιουλίου 2024, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η «Mobil Synergy Fuel» περιείχε ορισμένα πρόσθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ACCC.

Η συμπεριφορά αυτή έλαβε χώρα σε εννέα πρατήρια Mobil στις πόλεις και τις περιοχές του βόρειου και κεντρικού Κουίνσλαντ: Aitkenvale, Barcaldine, Berserker, Biloela, Guthalungra, Proserpine, Rasmussen, Rural View και Yeppoon.

Τα καύσιμα που προμηθεύονταν τα πρατήρια ήταν τα ίδια ή ουσιαστικά τα ίδια με τα καύσιμα χωρίς πρόσθετα που πωλούνταν σε μη πρατήρια Mobil, προσέθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Η ACCC τόνισε ότι οι ισχυρισμοί έγιναν μέσω διάφορων σημάνσεων και σήμανσης στα εννέα πρατήρια, προβάλλοντας τα οφέλη της Mobil Synergy Fuel. «Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανό κάποιοι καταναλωτές επέλεξαν να γεμίσουν στα συγκεκριμένα πρατήρια επειδή νόμιζαν ότι θα λάβουν καύσιμο διαφορετικής ποιότητας με συγκεκριμένα οφέλη για τον κινητήρα του αυτοκινήτου τους», δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ACCC, Mick Keogh.

Η συμπεριφορά της εταιρείας παραβίαζε τον Αυστραλιανό νόμο για τους καταναλωτές, προσέθεσε η ACCC στην ανακοίνωσή της.

Σε απάντησή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters, η Mobil δήλωσε ότι έχει λάβει μέτρα ώστε είτε να μην εγκαθιστά συγκεκριμένους ισχυρισμούς για οφέλη στα πρατήρια των εν λόγω τοποθεσιών είτε να καλύπτει ή να αφαιρεί αυτούς τους ισχυρισμούς σε πρατήρια όπου δεν υπάρχει καύσιμο Synergy.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι αναγνωρίζει ότι έγιναν λάθη.

