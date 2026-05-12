Πρόστιμο €150.000 και «λουκέτο» μετά από καταγγελίες καταναλωτών σε ηλεκτρονικό κατάστημα

Αυστηρές κυρώσεις επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή σε ηλεκτρονικό κατάστημα, έπειτα από σειρά καταγγελιών από καταναλωτές. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι καταγγελίες κινητοποίησαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Αρχής, οι οποίοι προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο της εταιρείας που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα PCRAMA.gr. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας. Μεταξύ των σοβαρότερων ήταν η μη παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων στους πελάτες, καθώς και η μη επιστροφή χρημάτων είτε σε περιπτώσεις μη παράδοσης είτε όταν τα προϊόντα που παραλαμβάνονταν δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν συμφωνηθεί κατά την ηλεκτρονική αγορά. Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή προχώρησε στην επιβολή δύο βασικών μέτρων: χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ, ποσό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα των τελευταίων ελέγχων στην Ελλάδα, καθώς και προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διάρκεια της αναστολής δεν έχει γνωστοποιηθεί, ωστόσο κατά το διάστημα αυτό η ιστοσελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη για νέες ηλεκτρονικές παραγγελίες, στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι καταγγελίες κινητοποίησαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Αρχής, οι οποίοι προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο της εταιρείας που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα PCRAMA.gr. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν σημαντικές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας. Μεταξύ των σοβαρότερων ήταν η μη παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων στους πελάτες, καθώς και η μη επιστροφή χρημάτων είτε σε περιπτώσεις μη παράδοσης είτε όταν τα προϊόντα που παραλαμβάνονταν δεν ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές που είχαν συμφωνηθεί κατά την ηλεκτρονική αγορά. Με βάση τα ευρήματα, η Αρχή προχώρησε στην επιβολή δύο βασικών μέτρων: χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ, ποσό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα των τελευταίων ελέγχων στην Ελλάδα, καθώς και προσωρινή αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η διάρκεια της αναστολής δεν έχει γνωστοποιηθεί, ωστόσο κατά το διάστημα αυτό η ιστοσελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη για νέες ηλεκτρονικές παραγγελίες, στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών.