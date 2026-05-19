Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις
11:14 - 19 Μάι 2026

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

Reporter.gr Newsroom
Η Αυστραλία προχώρησε σε συμφωνία με την Κίνα για την προμήθεια 600.000 βαρελιών κηροζίνης, σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντονι Αλμπανέζι, επισημαίνοντας ότι τα τρία φορτία αναμένεται να φτάσουν εντός Ιουνίου.

Η συμφωνία έρχεται στον απόηχο των επαφών που είχε ο Αυστραλός πρωθυπουργός με τον Κινέζο ομόλογό του, Λι Τσιανγκ, τον προηγούμενο μήνα, με βασικό αντικείμενο την ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού.

Η Αυστραλία, ως νησιωτική χώρα με μεγάλη εξάρτηση από τις αεροπορικές μεταφορές για τον τουρισμό, τις εμπορευματικές μεταφορές και τις εξαγωγές, επιδιώκει να αποτρέψει ενδεχόμενες ελλείψεις καυσίμων. Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τον Φεβρουάριο, ύστερα από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διακινείται, υπό φυσιολογικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας και ιδιαίτερα τις οικονομίες της Ασίας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής της θωράκισης, η κυβέρνηση Αλμπανέζι είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα τη δημιουργία εθνικού αποθέματος καυσίμων ύψους ενός δισεκατομμυρίου λίτρων, καθώς μέχρι σήμερα η χώρα δεν διέθετε στρατηγικά αποθέματα αντίστοιχης κλίμακας.

Η Κίνα αποτελεί ήδη βασικό προμηθευτή καυσίμων για την Αυστραλία, καλύπτοντας περίπου το 25% των αναγκών της αυστραλιανής αεροπορίας σε καύσιμα κατά το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές, με το Πεκίνο να εισάγει μεγάλες ποσότητες αυστραλιανού σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Αυστραλίας και Κίνας ανήλθαν πέρυσι σε περίπου 326 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ, με τις αυστραλιανές πρώτες ύλες να κυριαρχούν στο διμερές εμπόριο.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας, Ντον Φάρελ, αναμένεται να έχει αυτή την εβδομάδα συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο στη Σουτζού, στο περιθώριο της συνόδου υπουργών Εμπορίου του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC).

Παράλληλα, ο Φάρελ προγραμματίζεται να μεταβεί και στο Τόκιο για συνομιλίες με την ιαπωνική κυβέρνηση σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια και τις εμπορικές σχέσεις, καθώς η Ιαπωνία αποτελεί επίσης σημαντικό εισαγωγέα αυστραλιανού LNG και άνθρακα.

Σε μια ακόμη κίνηση προστασίας της εσωτερικής αγοράς, η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα διατηρεί για εγχώρια χρήση ποσότητα φυσικού αερίου που αντιστοιχεί στο 20% των εξαγωγών της, με στόχο την αποφυγή πιθανών ελλείψεων στο μέλλον.

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος
ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου
