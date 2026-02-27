ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Πακιστάν επιτίθεται στο Αφγανιστάν για να «συντρίψει» τους Ταλιμπάν
Ειδήσεις
08:33 - 27 Φεβ 2026

Το Πακιστάν επιτίθεται στο Αφγανιστάν για να «συντρίψει» τους Ταλιμπάν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πακιστάν εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν λέει ότι η χώρα έχει «πλήρη ικανότητα να συντρίψει οποιαδήποτε αντίδραση», ενώ ο υπουργός Άμυνας κηρύσσει «ανοιχτό πόλεμο» στους Αφγανούς Ταλιμπάν.

Ένας εκπρόσωπος των Αφγανών Ταλιμπάν λέει στο X ότι απάντησε με νέες επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στρατευμάτων - αν και η ανάρτηση έχει πλέον διαγραφεί.

«Θα ανταποδώσουμε αν δεχτούμε επίθεση, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε συγκρούσεις προς το παρόν», λέει στο BBC ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

To παρακάτω βίντεο δημοσιεύθηκε από τη μεριά του Πακιστάν και δείχνει πλάνα από βομβαρδισμούς. Το BBC πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

{https://x.com/visegrad24/status/2027152335718273025}

Τι προηγήθηκε

Αυτή είναι η τελευταία κλιμάκωση της βίας μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά από μήνες εχθροπραξιών.

Η τελευταία σοβαρή έξαρση σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, μετά την οποία ξεκίνησε μια διπλωματική διαδικασία με την Τουρκία και το Κατάρ να προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολούθησε μια εύθραυστη εκεχειρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν ότι δεν συμμετείχαν σοβαρά στη διπλωματική διαδικασία.

Το Πακιστάν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι υποστηρίζει «αντιπακιστανούς τρομοκράτες», τους οποίους κατηγορεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης σε ένα τζαμί στην Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν λέει ότι οι επιθέσεις του κατά του Αφγανιστάν στοχεύουν σε κρησφύγετα μαχητών και όχι σε αμάχους.

Αυτός είναι ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν χρησιμοποιείται για να απειλήσει την ασφάλεια οποιασδήποτε ξένης χώρας. Κατηγορεί επιπλέον το Πακιστάν ότι πραγματοποιεί απρόκλητες επιθέσεις στις οποίες έχουν σκοτωθεί άμαχοι.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha Bank: Άλμα 44% στα κέρδη του 2025 - Διανομή μερίσματος €519 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Bank: Άλμα 44% στα κέρδη του 2025 - Διανομή μερίσματος €519 εκατ.

Wall Street: Κύμα ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία και ανησυχία για την ΤΝ – Διασώθηκε οριακά ο Dow Jones
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κύμα ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία και ανησυχία για την ΤΝ – Διασώθηκε οριακά ο Dow Jones

Επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ: Υπερασπίζεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Κατηγορεί την Αθήνα για «μαξιμαλιστικές αξιώσεις»
Ειδήσεις

Επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ: Υπερασπίζεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Κατηγορεί την Αθήνα για «μαξιμαλιστικές αξιώσεις»

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν
Ειδήσεις

Σαρίφ προς Πεζεσκιάν: Το Πακιστάν θα είναι πάντα στο πλευρό του Ιράν

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο ΥΠΕΞ του Ιράν Αμπας Αραγτσί - Πιθανότητα συνομιλιών με ΗΠΑ

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν
Ειδήσεις

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/06/2026 - 10:11

Ισραήλ-Λίβανος: Συμφωνία για παράταση εκεχειρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας

Αναλύσεις
04/06/2026 - 10:04

Χρηματιστήριο: Στις 2.320 μονάδες η ισχυρότερη στήριξη

Οικονομία
04/06/2026 - 10:00

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Οικονομία
04/06/2026 - 09:50

Πιτσιλής: Κομισιόν και ΔΝΤ αναγνωρίζουν την πρόοδο σε κρίσιμους τομείς της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης

Σχόλια Αγοράς
04/06/2026 - 09:27

Χρηματιστήριο: Σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 17 ετών - Ο κρίσιμος παράγοντας στις επόμενες συνεδριάσεις

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 09:25

ΣΜΕ: Παράθυρο ευκαιρίας για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία – Κρίσιμες πρώτες ύλες, επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία

Ανακοινώσεις
04/06/2026 - 09:12

AVAX: Εκτόξευση τζίρου κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο

Επιχειρήσεις
04/06/2026 - 09:04

Mondelez: Οι προκλήσεις στην αγορά σοκολάτας και οι κινήσεις

Ειδήσεις
04/06/2026 - 08:50

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για νέες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας εν μέσω μεταβαλλόμενων ισορροπιών

Οικονομία
04/06/2026 - 08:24

Κομισιόν: Στο στόχαστρο φοροαπαλλαγές και «κενό» ΦΠΑ – Στο «μάτι» οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ειδήσεις
04/06/2026 - 08:07

Με αποτίμηση $1,77 τρισ. η SpaceX βάζει πλώρη για το Nasdaq

Πολιτική
04/06/2026 - 08:00

Το «νεκροταφείο κομμάτων» και ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ

Εργασιακά
04/06/2026 - 07:53

Το 13,3% των νέων μας ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν - Τρίτη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 23:31

Ιράν και πετρέλαιο «στοιχειώνουν» τη Wall Street – Τίτλοι τέλους στο ράλι

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:19

Αραγτσί: Μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Ειδήσεις
03/06/2026 - 23:05

Κούβα: Αναστέλλονται οι πληρωμές με Visa και Mastercard λόγω αμερικανικών κυρώσεων

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:53

Ιράν: Επίθεση σε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν

Πολιτική
03/06/2026 - 22:44

Υπ. Εργασίας: 12 ερωταπαντήσεις για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβής

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:35

ΗΠΑ: Τα ενεργειακά εμπόδια «φρενάρουν» την ανάπτυξη των data centers

Πολιτική
03/06/2026 - 22:25

«Άδειασμα» Δούκα από Βαρδακαστάνη: Εκτός κομματικής «γραμμής» – Οφείλει εξηγήσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 22:10

Γερμανία: Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2027-2028

Magazino
03/06/2026 - 22:00

Τα παιδιά στην Ολλανδία ανακηρύχθηκαν (και πάλι) τα πιο ευτυχισμένα στον κόσμο - Δείτε γιατί

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 21:42

Βραβεία ΕΒΕΑ: Το μήνυμα για το νέο παραγωγικό μοντέλο – Η διάκριση της Metlen

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
03/06/2026 - 21:32

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ

Πολιτική
03/06/2026 - 21:24

Συνάντηση Πιερρακάκη – Μακρόν: Επενδύσεις και στρατηγική αυτονομία στο επίκεντρο

Υγεία
03/06/2026 - 21:15

Γιατί δυσκολευόμαστε να χαρούμε όταν τα πράγματα πάνε καλά

Πολιτική
03/06/2026 - 20:54

Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Από πού «κλέβουν» Τσίπρας, Καρυστιανού

Magazino
03/06/2026 - 20:25

«Ένας Μύθος»: Για πρώτη φορά στα ελληνικά το μυθιστόρημα που χάρισε στον Φόκνερ το Pulitzer

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:12

Ρούμπιο: Το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπει την αγορά F-35 από την Τουρκία

Ειδήσεις
03/06/2026 - 20:07

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ