Το Πακιστάν επιτίθεται στο Αφγανιστάν για να «συντρίψει» τους Ταλιμπάν

Το Πακιστάν εξαπέλυσε επίθεση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Καθώς οι εντάσεις κλιμακώνονται, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν λέει ότι η χώρα έχει «πλήρη ικανότητα να συντρίψει οποιαδήποτε αντίδραση», ενώ ο υπουργός Άμυνας κηρύσσει «ανοιχτό πόλεμο» στους Αφγανούς Ταλιμπάν.

Ένας εκπρόσωπος των Αφγανών Ταλιμπάν λέει στο X ότι απάντησε με νέες επιθέσεις εναντίον πακιστανικών στρατευμάτων - αν και η ανάρτηση έχει πλέον διαγραφεί.

«Θα ανταποδώσουμε αν δεχτούμε επίθεση, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε συγκρούσεις προς το παρόν», λέει στο BBC ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

To παρακάτω βίντεο δημοσιεύθηκε από τη μεριά του Πακιστάν και δείχνει πλάνα από βομβαρδισμούς. Το BBC πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

{https://x.com/visegrad24/status/2027152335718273025}

Τι προηγήθηκε

Αυτή είναι η τελευταία κλιμάκωση της βίας μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά από μήνες εχθροπραξιών.

Η τελευταία σοβαρή έξαρση σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, μετά την οποία ξεκίνησε μια διπλωματική διαδικασία με την Τουρκία και το Κατάρ να προσπαθούν να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολούθησε μια εύθραυστη εκεχειρία, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν ότι δεν συμμετείχαν σοβαρά στη διπλωματική διαδικασία.

Το Πακιστάν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ότι υποστηρίζει «αντιπακιστανούς τρομοκράτες», τους οποίους κατηγορεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επίθεσης σε ένα τζαμί στην Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν λέει ότι οι επιθέσεις του κατά του Αφγανιστάν στοχεύουν σε κρησφύγετα μαχητών και όχι σε αμάχους.

Αυτός είναι ένας ισχυρισμός που αμφισβητείται από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν χρησιμοποιείται για να απειλήσει την ασφάλεια οποιασδήποτε ξένης χώρας. Κατηγορεί επιπλέον το Πακιστάν ότι πραγματοποιεί απρόκλητες επιθέσεις στις οποίες έχουν σκοτωθεί άμαχοι.





