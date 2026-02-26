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ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23:02 - 26 Φεβ 2026

ΟΣΕ: Αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης – Σε εξέλιξη έρευνα για δολιοφθορά

Reporter.gr Newsroom
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Αποκαταστάθηκε πλήρως η ζημιά που είχε προκληθεί στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, έπειτα από ενέργειες αγνώστων το απόγευμα της Τετάρτης (25/2), στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Πλατύ Ημαθίας και Αιγίνιο Πιερίας.

Ο ΟΣΕ, σε σχετική ανακοίνωσή του, επισημαίνει ότι μόλις εντοπίστηκε η δυσλειτουργία, τεχνικό κλιμάκιο μετέβη άμεσα στο σημείο για αυτοψία. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως η βλάβη οφειλόταν σε πράξη δολιοφθοράς που έπληξε καλωδιακές εγκαταστάσεις του δικτύου.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ προχώρησαν σε εντατικές εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης επανήλθαν σε κανονική λειτουργία.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, Κ. Κυρανάκη, η ενέργεια αποτελεί «καθαρή δολιοφθορά», ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η πράξη φαίνεται να είχε στόχο την πρόκληση σοβαρών συνεπειών «δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη».

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Έτσι, έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της πιθανής τέλεσης αξιόποινων πράξεων και ο ΟΣΕ βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

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