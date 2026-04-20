Πακιστάν: Αγώνας δρόμου για τις συνομιλίες – Ανοιχτός σε συνάντηση με την ιρανική ηγεσία ο Τραμπ

Σε θρίλερ έχουν μετατραπεί οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν πριν καν αρχίσουν, με τους διαμεσολαβητές να δίνουν «μάχη» προκειμένου να ανατραπεί η απόφαση της Τεχεράνης για μη συμμετοχή της στον β’ γύρο των διαπραγματεύσεων του Ισλαμαμπάντ.

Το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί πως δεν έχει «κλειδώσει» η κατηγορηματική άρνηση της Τεχεράνης και πως ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, δηλώνοντας στο Reuters ότι ενδεχομένως η ιρανική ηγεσία να αποφασίσει τελικά να λάβει μέρος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Σημείο – κλειδί είναι ο αμερικανικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να έχει δηλώσει επανειλημμένα πως εάν οι ΗΠΑ δεν κάνουν πίσω και δεν άρουν το μπλόκο, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συζήτηση. Ο ίδιος αξιωματούχος είπε στο διεθνές πρακτορείο ότι το Πακιστάν καταβάλλει προσπάθειες να πείσει την Ουάσιγκτον να αλλάξει στάση, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή και των δύο χωρών στις συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε από τη μεριά του ότι ακόμη όλα είναι ανοιχτά, αλλά επέμεινε πως η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της αποχής από τις διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη πως το Ιράν «σίγουρα δεν είναι αισιόδοξο» για τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κρατά «ρεαλιστική στάση. «Σε έναν βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κάποια απαισιοδοξία… και αυτό είναι απολύτως εύλογο», ανέφερε ο Μπαγκαεΐ και προσέθεσε: «Το να είσαι απαισιόδοξος απέναντι στον εχθρό είναι το ίδιο με το να είσαι συνετός».

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Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και η αμερικανική αντιπροσωπεία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Πακιστάν και αναμένεται να προσγειωθούν εντός των επόμενων ωρών, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post, προσθέτοντας ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους σε περίπτωση που υπάρξει πρόοδος.

«Υποτίθεται ότι θα γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη σύντομη συνέντευξή του, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων. «Οπότε θα υπέθετα σε αυτό το στάδιο ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, το Ισλαμαμπάντ έχει μετατραπεί και πάλι σε φρούριο, ενώ, παρά την αβεβαιότητα, οι διεργασίες είναι πυρετώδεις.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε με τον πρέσβη του Ιράν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, προκειμένου να εξετάσουν τις προετοιμασίες για τη δεύτερη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο Νακβί δήλωσε ότι οι προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί, διαβεβαιώνοντας για «απόλυτα ασφαλείς» συνθήκες για τις αντιπροσωπείες που θα συμμετάσχουν. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Ιρανό πρέσβη για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Τεχεράνη και υπογράμμισε ότι μια διαπραγματευτική λύση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο Μογκαντάμ χαιρέτισε τον «θετικό και εποικοδομητικό ρόλο» του Πακιστάν στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης.

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Σχεδόν μηδενική η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη και αγωνιώδης, με τα πλοία να τηρούν στάση αναμονής. Σήμερα (20/4) μόλις 3 εμπορικά πλοία πέρασαν από την κρίσιμη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με την Kpler, εταιρεία θαλάσσιων δεδομένων.

Αντιθέτως, την Παρασκευή – όταν το Ιράν είχε δηλώσει πως τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά – 20 πλοία φέρονται να είχαν καταφέρει να διασχίσουν το πέρασμα. Έκτοτε, όμως, η εικόνα άλλαξε ριζικά, ενώ πάνω στο «τραπέζι» έχουν αρχίσει να βρίσκονται και σχέδια για τη δημιουργία εναλλακτικού «χάρτη ενεργειακών ροών».

Άνοδος έως 5% για το πετρέλαιο

Εν μέσω της αναστάτωσης αυτής, το πετρέλαιο κινείται ανοδικά, με κέρδη σταθερά πέριξ του 5%. Έτσι, το απόγευμα της Δευτέρας (20/4), Brent «παίζει» στα 94,50 δολάρια με κέρδη 4,65% και το αμερικανικό αργό στα 86,56 δολάρια ενισχυόμενο κατά 4% σχεδόν.