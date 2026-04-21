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Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν
Ειδήσεις
21:29 - 21 Απρ 2026

Αναβάλλεται η αποστολή Βανς στο Πακιστάν – Στον αέρα οι διαπραγματεύσεις με Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Η προγραμματισμένη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, στο Πακιστάν για έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν τέθηκε σε αναμονή, σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στο γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν απάντησε στις τελευταίες διαπραγματευτικές προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση των εξελίξεων.

Η είδηση προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, με τις μετοχές να υποχωρούν και τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο, εν μέσω ανησυχιών ότι μια διπλωματική λύση στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν απομακρύνεται.

Το δημοσίευμα έρχεται την ώρα που η εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία με το Ιράν, η οποία συμφωνήθηκε στις 7 Απριλίου, πλησιάζει στη λήξη της.

Παραμένει ασαφές πότε ακριβώς θα αναχωρούσε η αμερικανική αντιπροσωπεία για το Ισλαμαμπάντ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αποστολή «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν», ωστόσο πηγές ανέφεραν αργότερα ότι η μετάβαση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί «σύντομα».

Παρά τις καθυστερήσεις, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, δηλώνοντας στο CNBC ότι οι ΗΠΑ «θα καταλήξουν σε μια εξαιρετική συμφωνία» με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αναμένει παράταση της εκεχειρίας.

Σημειώνεται ότι στο Ιράν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρονται να διαδραματίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος, Χοτζάμπα Χαμενέι παραμένει ουσιαστικά εκτός δημόσιας εικόνας, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο ακόμη και για σοβαρό τραυματισμό του.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 21:57
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