Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
12:15 - 18 Μάι 2026

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Reporter.gr Newsroom
Το Πακιστάν διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πακιστανική πηγή που μίλησε στο Reuters τη Δευτέρα (18/05), την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Ο χρόνος πιέζει», ανέφερε η ίδια πηγή όταν ρωτήθηκε εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος για να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη «συνεχίζουν να μεταβάλλουν τις επιδιώξεις τους».

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη νέα αυτή ιρανική πρόταση έρχονται μία ημέρα μετά τις νέες προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε το Ιράν με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση που δεν προχωρήσει άμεσα σε κινήσεις αποκλιμάκωσης.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη να «κινηθεί γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι καθοριστικός».

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η απόρριψη βασικών αμερικανικών αιτημάτων από την Τεχεράνη, σε συνδυασμό με την άρνηση του Ιράν να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη (19/05) σύσκεψη της ανώτατης ομάδας εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τέλος, υπενθυμίζεται επίσης ότι το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στο Truth Social εικόνα δημιουργημένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ερμηνεύτηκε ως έμμεσο μήνυμα περαιτέρω κλιμάκωσης στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

