Alpha Bank: Άλμα 44% στα κέρδη του 2025 - Διανομή μερίσματος €519 εκατ.

Η Alpha Bank κατέγραψε το 2025 καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €943,3 εκατ., αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και προχωρά σε διανομή €519 εκατ. προς τους μετόχους, τετραπλάσια σε σχέση με το 2023. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την υπερκάλυψη των στόχων του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2023-2025 και επιβεβαιώνει τη μετάβαση του Ομίλου σε μια νέα φάση ενισχυμένης κερδοφορίας και ανάπτυξης.

Τα κυριότερα μεγέθη:

• Καθαρά κέρδη €943,3 εκατ., αυξημένα κατά +44% σε ετήσια βάση, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) €0,36 και RoTE 13,8%

• Στο 55% των κερδών η διανομή μερίσματος για το 2025 συνολικού ύψους €519 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για €425 εκατ.

• Ρεκόρ εκταμιεύσεων δανείων με €4,2 δισ. στο δ’ τρίμηνο (+40% q/q) και καθαρή πιστωτική επέκταση €3,5 δισ. στο έτος

• Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια - Δείκτης FL CET1 στο 15% και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 206 μ.β. το 2025

• Νέο στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2026-2028 και Investor Day το β’ τρίμηνο 2026

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε σχετικά: «Το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2023. Σε αυτήν την τριετία, και ιδιαίτερα το 2025, υπερβήκαμε όλους τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς μας στόχους, ενώ ολοκληρώσαμε σειρά εξαγορών που ενισχύουν τις δυνατότητές μας, επιταχύνουν τη στρατηγική μας και τοποθετούν τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Τετραπλασιασμός διανομών προς τους Μετόχους

Η Alpha Bank, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και της λήψης των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων, αυξάνει το ποσοστό διανομής μερίσματος για το 2025 στο 55% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε €519 εκατ. ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερίσματος και επαναγοράς μετοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα σε δύο χρόνια από την επανέναρξη της επιστροφής αξίας προς τους μετόχους, το συνολικό ποσό διανομών έχει τετραπλασιαστεί, από €122 εκατ. το 2023 σε €519 εκατ. το 2025.

Συνολικά, οι χρηματικές διανομές από τα κέρδη του 2025 ανέρχονται σε €259 εκατ., ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη το προμέρισμα των €111 εκατ., που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο, το τελικό μέρισμα εκτιμάται σε €148 εκατ., ή περίπου €0,065 ανά μετοχή. Το προτεινόμενο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €259 εκατ. είναι αναλογικό με εκείνο που υλοποιήθηκε από τα κέρδη του 2024.

Η συνεχιζόμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου επιτρέπουν στην Τράπεζα να εξετάζει προοδευτικά υψηλότερα ποσοστά διανομής, με στόχο την προβλέψιμη και αυξανόμενη απόδοση για τους μετόχους. Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με την επιδίωξη της Alpha Bank να διατηρεί ευελιξία μεταξύ μετρητών και επαναγορών μετοχών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις ευκαιρίες κεφαλαιακής αξιοποίησης.

Σχετικά με το μέρισμα ο Β. Ψάλτης δήλωσε: «Για το 2025, χάρη στην ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις διανομές προς τους μετόχους μας στο 55% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί σε €519 εκατ., ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την αρχική μας καθοδήγηση προς την αγορά, ύψους €425 εκατ., και υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για διατηρήσιμες, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους μας».