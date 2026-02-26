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Επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ: Υπερασπίζεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Κατηγορεί την Αθήνα για «μαξιμαλιστικές αξιώσεις»
Ειδήσεις
23:20 - 26 Φεβ 2026

Επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ: Υπερασπίζεται το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Κατηγορεί την Αθήνα για «μαξιμαλιστικές αξιώσεις»

Reporter.gr Newsroom
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Τις πάγιες θέσεις της στην Αν. Μεσόγειο, αλλά και την εγκυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου επιχειρεί να υπερασπιστεί η Άγκυρα με επιστολή της προς τα Ηνωμένα Έθνη, η οποία φέρει αριθμό Α/80/642 και ημερομηνία την 16η Φεβρουαρίου, με παραλήπτη τον γ.γ. του ΟΗΕ.  

Βάσει της αναγραφόμενης ημερομηνίας, η επιστολή εστάλη από τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Τουρκίας στον ΟΗΕ, Αχμέτ Γιλντίζ, πέντε ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. Σε αυτήν ο Γιλντίζ κατηγορεί την Αθήνα πως στις πρόσφατες ρηματικές διακοινώσεις της (Α/79/983 της 5ης Αυγούστου 2025 και Α/79/1005) κάνει «επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας».

Ο Γιλντίζ αναφέρεται στην πάγια ελληνική θέση σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ στα νησιά, ενώ παράλληλα αναφορά γίνεται και σε σχετικές πάγιες θέσεις της Κύπρου. Παράλληλα, ο συντάκτης της επιστολής επικρίνει την Αίγυπτο, επειδή στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 αμφισβήτησε εκ νέου το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, καθώς επίσης και εκείνο που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης.

Ταυτόχρονα, η κριτική της Άγκυρας στρέφεται και προς τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) της Ελλάδας, με την επιστολή να υπενθυμίζει ότι η στάση της Τουρκίας ήταν εξαρχής αρνητική.

Όπως τονίζεται: «Οι προσπάθειες της Ελλάδας να υπερασπιστεί τις μαξιμαλιστικές και υπερβολικές αξιώσεις της στο πεδίο των θαλάσσιων ορίων αμφισβητούνται από το Διεθνές Δίκαιο», ενώ σημειώνεται πως οι απαιτήσεις αυτές «είναι μάταιες και δεν παράγουν νομικές επιπτώσεις για την Τουρκία».

Η επιστολή καταλήγει με τη δήλωση ετοιμότητας εκ μέρους της Τουρκίας για συζήτηση με την Ελλάδα και άλλα παράκτια κράτη, υπενθυμίζοντας, μάλιστα, το «πνεύμα και τις προθέσεις» της Διακήρυξης των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023.

Διαβάστε την επιστολή ΕΔΩ

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