Δεύτερη ημέρα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Απειλή ευρύτερης σύγκρουσης - Όλες οι εξελίξεις

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, αφού επιβεβαίωσε το θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υποσχέθηκε οδυνηρή τιμωρία σε ΗΠΑ και Ισραήλ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το γάντι.

Η στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν εισήλθε στη δεύτερη ημέρα, μετά την χθεσινή επίθεση εκατοντάδων ιρανικών στόχων. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε νέα πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή την Κυριακή. Ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να εκμεταλλευτούν την αποδυναμωμένη κατάσταση των ηγετών του Ιράν και να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώτης ημέρας των εχθροπραξιών

Εκτός από τον Χαμενεΐ, αρκετοί κορυφαίοι Ιρανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί, που εξαπολύθηκαν από θάλασσα και αέρα, θα συνεχιστούν «αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή, για όσο χρειαστεί».

Το Ιράν εισέρχεται σε μια «μεταβατική περίοδο», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης, ένα τριμελές συμβούλιο θα κυβερνά τη χώρα.

Ένα πλήθος έριξε ένα μνημείο του Χαμενεΐ σε μια πόλη του νότιου Ιράν και μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι ορισμένοι άλλοι εορτασμοί για τον θάνατό του προκάλεσαν βίαιη αντίδραση από την αστυνομία.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή απειλούν να ανατρέψουν τις αγορές ενέργειας και να διαταράξουν περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Τα δεξαμενόπλοια εκτράπηκαν από το Στενό του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί.

Αεροπορικές Επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη ημέρα

Η στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν παραμένει αμετάβλητη μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο, σύμφωνα με άτομο που έχει ενημερωθεί για την επιχείρηση.

Σχεδιασμένη κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, η κοινή δράση, η οποία εισήλθε σε δεύτερη ημέρα την Κυριακή, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές ημέρες, ανέφερε το άτομο. Μαχητικά αεροσκάφη έχουν εκτοξεύσει περισσότερα από 1.200 πυρομαχικά εναντίον του Ιράν από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων πριν από 24 ώρες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ιρανικός Στρατός Εναντίον Αμερικανικών Βάσεων

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας «βομβάρδισε με επιτυχία» αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είχε νωρίτερα δεσμευτεί να πραγματοποιήσει «την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση» στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ένας εκπρόσωπος της Centcom, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

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