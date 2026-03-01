ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δεύτερη ημέρα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Απειλή ευρύτερης σύγκρουσης - Όλες οι εξελίξεις
Ειδήσεις
11:22 - 01 Μαρ 2026

Δεύτερη ημέρα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή - Απειλή ευρύτερης σύγκρουσης - Όλες οι εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, αφού επιβεβαίωσε το θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υποσχέθηκε οδυνηρή τιμωρία σε ΗΠΑ και Ισραήλ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το γάντι.

Η στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν εισήλθε στη δεύτερη ημέρα, μετά την χθεσινή επίθεση εκατοντάδων ιρανικών στόχων. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε νέα πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή την Κυριακή. Ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να εκμεταλλευτούν την αποδυναμωμένη κατάσταση των ηγετών του Ιράν και να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώτης ημέρας των εχθροπραξιών

Εκτός από τον Χαμενεΐ, αρκετοί κορυφαίοι Ιρανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί, που εξαπολύθηκαν από θάλασσα και αέρα, θα συνεχιστούν «αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή, για όσο χρειαστεί».

Το Ιράν εισέρχεται σε μια «μεταβατική περίοδο», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι να εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης, ένα τριμελές συμβούλιο θα κυβερνά τη χώρα.

Ένα πλήθος έριξε ένα μνημείο του Χαμενεΐ σε μια πόλη του νότιου Ιράν και μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι ορισμένοι άλλοι εορτασμοί για τον θάνατό του προκάλεσαν βίαιη αντίδραση από την αστυνομία.

Οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή απειλούν να ανατρέψουν τις αγορές ενέργειας και να διαταράξουν περαιτέρω την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Τα δεξαμενόπλοια εκτράπηκαν από το Στενό του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί.

Αεροπορικές Επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη ημέρα

Η στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν παραμένει αμετάβλητη μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Σάββατο, σύμφωνα με άτομο που έχει ενημερωθεί για την επιχείρηση.

Σχεδιασμένη κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών, η κοινή δράση, η οποία εισήλθε σε δεύτερη ημέρα την Κυριακή, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές ημέρες, ανέφερε το άτομο. Μαχητικά αεροσκάφη έχουν εκτοξεύσει περισσότερα από 1.200 πυρομαχικά εναντίον του Ιράν από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων πριν από 24 ώρες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ιρανικός Στρατός Εναντίον Αμερικανικών Βάσεων

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας «βομβάρδισε με επιτυχία» αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν είχε νωρίτερα δεσμευτεί να πραγματοποιήσει «την πιο καταστροφική επιθετική επιχείρηση» στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ένας εκπρόσωπος της Centcom, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Όλες οι ειδήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με φόντο το τεχνολογικό sell off

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028
Εκλογές ΗΠΑ

Χάρις και Νιούσομ ακονίζουν μαχαίρια: Οι παράλληλοι βίοι τους συναντιούνται στις εκλογές του 2028

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία
Ειδήσεις

Νέα ήττα Τραμπ στη Βουλή: Πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και κυρώσεις προς τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ