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Χαμενεΐ: Ο σκληροπυρηνικός κληρικός που ήταν επικεφαλής του Ιράν από το 1989 - Έργα και ημέρες
Ειδήσεις
09:44 - 01 Μαρ 2026

Χαμενεΐ: Ο σκληροπυρηνικός κληρικός που ήταν επικεφαλής του Ιράν από το 1989 - Έργα και ημέρες

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν επιβεβαίωσε το θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτώντας σε κάθε περίπτωση μία ιστορική στιγμή για τη χώρα. Ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του μετα-επαναστατικού Ιράν τροφοδότησε τις παγκόσμιες φιλοδοξίες της χώρας, αλλά αγωνιζόταν στο εσωτερικό με μια οικονομία που φθίνει.

Γεννημένος στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ το 1939, γιος ενός θρησκευτικού λόγιου, ο Αλί Χαμενεΐ εντάχθηκε στο θρησκευτικό αντιπολιτευτικό κίνημα του Αγιατολάχ Χομεϊνί εναντίον του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί το 1962.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση το 1979, ο Αλί Χαμενεΐ έγινε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και βοήθησε στην οργάνωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Μετά τον θάνατο του Χομεϊνί τον Ιούνιο του 1989, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (ένα συμβούλιο κληρικών) επέλεξε τον Αλί Χαμενεΐ ως τον νέο ανώτατο ηγέτη, παρόλο που δεν είχε επιτύχει την απαιτούμενη θέση μεταξύ των σιιτών κληρικών που όριζε το σύνταγμα - marja-e taqlid (πηγή μίμησης) ή μεγάλος αγιατολάχ.

Για να διορθωθεί η κατάσταση, το σύνταγμα τροποποιήθηκε ώστε να ορίζει ότι ο ανώτατος ηγέτης έπρεπε να επιδεικνύει «ισλαμική λογιότητα», επιτρέποντας στον Αλί Χαμενεΐ να γίνει αγιατολάχ και να επιλεγεί ως ανώτατος ηγέτης.

Επτά πρόεδροι του Ιράν υπηρέτησαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Χαμενεΐ, ο οποίος είχε αποκτήσει έξι παιδιά.

Θεοκρατική διακυβέρνηση με τρομερή στρατιωτική δύναμη

Αφού ανέλαβε την εξουσία το 1989, παρά τις εγχώριες και ξένες πιέσεις, ο Χαμενεΐ έχτισε το Ιράν σε μια τρομερή στρατιωτική και πολιτική δύναμη.

Ένα μέσο για την επέκταση του Χαμενεΐ ήταν ένα δίκτυο ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή που πολεμούσαν κατ' εντολή του Ιράν, καθηλώνοντας τους εχθρούς και παρέχοντας στην Τεχεράνη στρατηγικό χώρο για να αποτρέψει άμεσες εχθρικές επιθέσεις. Στο απόγειο της επέκτασης του Ιράν, έλεγχε έναν χερσαίο διάδρομο που εκτεινόταν από την Τεχεράνη μέσω του Ιράκ και της Συρίας προς τον Λίβανο, μέσω του οποίου μπορούσε να μεταφέρει όπλα και προσωπικό.

Η αντίστασή του στις ΗΠΑ και το Ισραήλ είχε ευρεία απήχηση στη Μέση Ανατολή, ακόμη και όταν σταδιακά αποσυνδέθηκε με μεγάλα τμήματα του πληθυσμού του Ιράν, πολλά από τα οποία απεχθάνονταν να ζουν υπό την πυροδοτική μορφή θεοκρατικής διακυβέρνησής του και ήθελαν να ξεφύγουν από την παγκόσμια απομόνωση της χώρας.

Η αρχή του τέλους

Η τύχη του Χαμενεΐ άλλαξε με αυτό που αρχικά φαινόταν να είναι νίκη: την επίθεση με επικεφαλής τη Χαμάς, τον Παλαιστίνιο σύμμαχό της, στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η πιο θανατηφόρα μεμονωμένη επίθεση που έγινε ποτέ εναντίον του Ισραήλ, χαιρετίστηκε από την Τεχεράνη ως απόδειξη της δύναμης της συμμαχίας που είχε χτίσει από την αρχή και επιδείκνυε το αυτοαποκαλούμενο καθεστώς του Χαμενεΐ ως σημαιοφόρου του παλαιστινιακού λαού.

Αλλά ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε απάντηση, στη Γάζα και πέρα ​​από αυτήν, έθεσε σε κίνηση μια σειρά γεγονότων που θα μείωναν την περιφερειακή ισχύ του Ιράν και θα άφηναν τον Χαμενεΐ εκτεθειμένο. Ο αποκεφαλισμός των στενών συμμάχων του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, και μια σειρά ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν που σκότωσαν μερικούς από τους υψηλόβαθμους διοικητές του, αναστάτωσαν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Τη στιγμή του θανάτου του, ο Χαμενεΐ δεν προωθούσε πλέον την επέκταση της ιρανικής ισχύος, αλλά εργαζόταν σκληρά για να σώσει τα κομμάτια της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η διχαστική του διακυβέρνηση όχι μόνο κατέστρεψε τη διεθνή φήμη του Ιράν, αλλά και διέλυσε τον ιστό της κοινωνίας του.

Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε με μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα στις αρχές του 2026, τις οποίες οι δυνάμεις ασφαλείας του Χαμενεΐ κατέστειλαν με πρωτοφανή βιαιότητα, σκοτώνοντας χιλιάδες πολίτες και αφήνοντάς του μια αιματηρή κληρονομιά.

Πριν από τον θάνατό του, φοιτητές στα πανεπιστήμια της Τεχεράνης είχαν κάψει το ομοίωμά του, ένα κάποτε αδιανόητο θέαμα που έδειχνε πόσο βαθιά είχε αποξενώσει τους Ιρανούς το όραμά του για μια ισλαμική κοινωνία.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ένα μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στο γραφείο του στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε συγκεντρώσει μια τεράστια στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή τις εβδομάδες πριν από την εκστρατεία βομβαρδισμών, κάλεσε τους Ιρανούς να αναλάβουν την κυβέρνησή τους μόλις τελειώσουν οι επιθέσεις.

Το Ιράν σε γκρεμό

Ο θάνατός του αφήνει το Ιράν σε γκρεμό. Ο Χαμενεΐ ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος που συνέδεε τους σκληροπυρηνικούς και τα πιο μετριοπαθή στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εξασφάλισε την κυριαρχία του στο εσωτερικό χτίζοντας έντονη πίστη μεταξύ εκείνων που τον υποστήριζαν και ένα διάχυτο κράτος επιτήρησης για να καταστείλει όσους δεν τον υποστήριζαν.

Ο Χαμενεΐ ήταν τόσο κρίσιμος για την ασφάλεια του έθνους του που η υγεία του θεωρούνταν κρατικό μυστικό, αν και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προστάτη το 2014. Τώρα οι ηγέτες του Ιράν θα πρέπει να διαχειριστούν μια μετάβαση εξουσίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την εσωτερική δυσαρέσκεια, τις οικονομικές δυσκολίες και τις εξωτερικές πιέσεις για αλλαγή από τις ΗΠΑ και άλλους.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 09:56
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