ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στενά του Ορμούζ: Το χρονικό της σιωπηρής κλιμάκωσης στη ναυτιλία
Ναυτιλία
09:50 - 01 Μαρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Το χρονικό της σιωπηρής κλιμάκωσης στη ναυτιλία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από μεμονωμένα περιστατικά παρενόχλησης και ηλεκτρονικών παρεμβολών έως επίσημες συστάσεις αποφυγής διέλευσης, η διεθνής ναυτιλία εισέρχεται σε περίοδο αυξημένου επιχειρησιακού κινδύνου στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Οι προειδοποιήσεις που εκδόθηκαν τους τελευταίους μήνες αποτυπώνουν μια σταδιακή αλλά σαφή μεταβολή του επιπέδου απειλής.

2025: Οι πρώτες τεχνικές προειδοποιήσεις

Η αρχή της ανησυχίας δεν συνδέθηκε με στρατιωτικά επεισόδια αλλά με τεχνικές δυσλειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το UK Maritime Trade Operations (UKMTO) και οργανισμοί ναυτιλιακής ασφάλειας κατέγραψαν επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρεμβολών GPS και GNSS στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν.

Παράλληλα, P&I Clubs όπως οι Gard, Skuld και NorthStandard ενημέρωσαν τους ασφαλισμένους στόλους ότι:

  • τα σήματα θέσης παρουσίαζαν αποκλίσεις,
  • εμφανίζονταν φαινόμενα AIS spoofing,
  • η πλοήγηση έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε radar και οπτικές επιβεβαιώσεις.

Οι οδηγίες αυτές δεν αφορούσαν ακόμη πολεμικό κίνδυνο, αλλά εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο electronic navigation risk στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ.

Μέσα 2025: Η αγορά ασφάλειας ανεβάζει επίπεδο συναγερμού

Καθώς τα περιστατικά αυξάνονταν, ιδιωτικές εταιρίες maritime intelligence άρχισαν να εκδίδουν πιο αυστηρές αξιολογήσεις.

Η Dryad Global και η Ambrey προειδοποίησαν για:

  • αυξημένο GPS jamming,
  • πιθανότητα στοχευμένων παρεμβολών,
  • μεταβολή του threat environment στην περιοχή.

Οι αναλύσεις τους σημείωναν ότι οι ηλεκτρονικές παρεμβολές δεν αποτελούσαν πλέον μεμονωμένα περιστατικά αλλά επαναλαμβανόμενο μοτίβο που μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια διέλευσης.

Ταυτόχρονα, η Steamship Mutual εξέδωσε ενημέρωση σχετικά με στρατιωτικές ασκήσεις live-firing που επηρέαζαν ακόμη και το Traffic Separation Scheme των Στενών, εισάγοντας καθαρά ναυτιλιακό κίνδυνο πέραν της γεωπολιτικής διάστασης.

Αρχές Φεβρουαρίου 2026: Επανεμφάνιση περιστατικών παρενόχλησης

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, advisory του UKMTO κατέγραψε περιστατικό με μικρά ένοπλα σκάφη που προσέγγισαν εμπορικό πλοίο στο inbound lane των Στενών του Ορμούζ.

Η εταιρία ασφάλειας Vanguard Tech αξιολόγησε το συμβάν ως ένδειξη επιστροφής τακτικών «challenge and intimidation», προτρέποντας σε:

  • ενισχυμένη επιτήρηση γέφυρας,
  • αυξημένη αναφορά κινήσεων μικρών σκαφών,
  • συνεχή επικοινωνία με στρατιωτικά coordination centres.

Το περιστατικό σηματοδότησε τη μετάβαση από τεχνικό σε επιχειρησιακό κίνδυνο.

9 Φεβρουαρίου 2026: Η οδηγία της MARAD

Η U.S. Maritime Administration (MARAD) εξέδωσε επίσημη οδηγία αναγνωρίζοντας αυξημένο κίνδυνο:

  • επιβίβασης,
  • κράτησης,
  • κατάσχεσης πλοίων.

Η ανακοίνωση αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς για πρώτη φορά κρατικός οργανισμός περιέγραφε ρητά πιθανή παρέμβαση σε εμπορικά πλοία εντός της περιοχής.

Τα P&I Clubs επανέλαβαν τις οδηγίες προς πλοιοκτήτες, επισημαίνοντας πιθανές επιπτώσεις σε:

  • war risk insurance,
  • charterparty obligations,
  • deviation decisions.

Μέσα Φεβρουαρίου 2026: Συντονισμένες προειδοποιήσεις industry

Η Ambrey και η Dryad Global αναβάθμισαν τις αξιολογήσεις κινδύνου σε “elevated threat”, ενώ αναφορές της Windward κατέγραψαν ασυνήθιστη συμπεριφορά πλοίων, με μετάδοση μηνυμάτων μέσω AIS που δήλωναν ουδετερότητα ή ιδιοκτησιακή προέλευση για αποφυγή στοχοποίησης.

Η αγορά άρχισε να προσαρμόζεται πριν ακόμη υπάρξουν επίσημες οδηγίες αποφυγής διέλευσης.

28 Φεβρουαρίου 2026: UKMTO – «Significant Military Activity»

Το Advisory 003-26 του UKMTO αποτέλεσε το ισχυρότερο μέχρι τότε μήνυμα προς τη ναυτιλία.

Η ανακοίνωση προειδοποίησε για:

  • σημαντική στρατιωτική δραστηριότητα,
  • πιθανές διαταραχές AIS και επικοινωνιών,
  • αυξημένο operational risk σε Arabian Gulf, Gulf of Oman και Strait of Hormuz.

Ταυτόχρονα, εταιρίες ασφάλειας και ασφαλιστικοί οργανισμοί επανέλαβαν οδηγίες readiness για τα πληρώματα.

Εθνικές οδηγίες και αγορά ασφάλισης

Την ίδια περίοδο, εθνικές αρχές — μεταξύ αυτών και το ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας — συνέστησαν αποφυγή συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών.

Στη ναυτασφαλιστική αγορά του Λονδίνου, η Lloyd’s List κατέγραψε ενεργοποίηση πρακτικών “maritime warning zone”, εξέλιξη που παραδοσιακά προηγείται αύξησης war-risk premiums.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων
Ναυτιλία

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας
Ναυτιλία

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

Μ. Τραυλού: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών το ελληνικό order book - Στοίχημα η πράσινη μετάβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ