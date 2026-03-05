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Στους 1230 οι νεκροί στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης
Ειδήσεις
15:48 - 05 Μαρ 2026

Στους 1230 οι νεκροί στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης

Reporter.gr Newsroom
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Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανακοίνωσε σήμερα (5/3) ότι από το Σάββατο, οπότε και ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.230.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και 175 μαθήτριες μαζί με μέλη του προσωπικού ενός σχολείου στην πόλη Μινάμπ, οι οποίες σκοτώθηκαν το Σάββατο έπειτα από πυραυλική επίθεση που έπληξε το σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων εξακολουθεί να αυξάνεται, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πλήττουν τόσο στρατιωτικούς στόχους, όσο και τον άμαχο πληθυσμό.

Στο Ισραήλ έχουν αναφερθεί έντεκα νεκροί. Από αυτούς, οι εννέα σκοτώθηκαν την Κυριακή (1/3) όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Μπεϊτ Σεμές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν επίσης απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις τους, καθώς έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Παράλληλα, στον Λίβανο τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιδρομές που ξεκίνησαν τη Δευτέρα (2/3), γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

Στο Μπαχρέιν καταγράφηκε ένας νεκρός, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βιομηχανική πόλη Σάλμαν, μετά από επιχείρηση αναχαίτισης πυραύλου.

Στο Κουβέιτ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και δύο στρατιώτες των κουβεϊτιανών ενόπλων δυνάμεων.

Στο Ομάν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν πύραυλος έπληξε δεξαμενόπλοιο με σημαία των Νήσων Μάρσαλ στα ανοικτά των ακτών της χώρας.

Τέλος, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που συνδέονται με την ευρύτερη κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς και η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 16:21
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