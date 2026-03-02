Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διευρύνεται: Το Ισραήλ χτυπά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το Ιράν τη Σαουδική Αραβία

Για τρίτη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχοντας πλέον εξαπλωθεί και στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ, απαντώντας σε επίθεση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης. Εν τω μεταξύ, το Ιράν απαντά με αντίποινα τόσο σε ισραηλινό έδαφος όσο και σε αμερικανικές βάσεις ανά τον Αραβικό Κόλπο.

Πιο αναλυτικά, ο αρχηγός της βόρειας διοίκησης του Ισραήλ, Υποστράτηγος Ράφι Μίλο, δήλωσε ότι ένα πρώτο κύμα επιθέσεων εξαπολύθηκε εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής ομάδας στην πρωτεύουσα Βηρυτό και στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ, απ' τη μεριά της, δήλωσε ότι η επίθεσή της ήταν αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ανθρώπινες απώλειες

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 149 άλλοι τραυματίστηκαν στις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με έναν προκαταρκτικό απολογισμό. Το Ισραήλ είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι οι κάτοικοι περισσότερων από 50 χωριών στον Λίβανο κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», λέει το Ισραήλ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, αποτελεί πλέον «στόχο προς εξόντωση». Την ίδια στιγμή, ο Ισραήλ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει και σε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, με τον εκπρόσωπο των IDF να δηλώνει ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να χτυπούν το Ιράν, με τον Πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες αμερικανικές απώλειες. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκμ, δήλωσε ότι το μέλλον της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ενώ χαρακτήρισε το καθεστώς της Τεχεράνης ως «αυτοκρατορία του κακού».

Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε από τη μεριά του νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (2/3): «Στόχος των ΗΠΑ είναι η καταστροφή του ναυτικού του Ιράν, των πυραύλων του και η αποτροπή του πυρηνικού του προγράμματος». Υποστήριξε, παράλληλα, ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ δεν θα εξελιχθούν σε έναν μακράς διαρκείας πόλεμο, αφού «το καθεστώς πράγματι άλλαξε», όπως ισχυρίστηκε.

Οι τελευταίες σημαντικότερες εξελίξεις στο πεδίο:

- Το πρωί της Δευτέρας (2/3), το Ιράν επανέλαβε τις επιθέσεις στο Ισραήλ και διεύρυνε το πεδίο της αντίδρασής του σε αεροδρόμια-στόχους και άλλες τοποθεσίες σε γειτονικές χώρες του Κόλπου. Μεταξύ αυτών και το διυλιστήριο της Saudi Aramco, στο οποίο έπεσε drone, ενώ παράλληλα, 6-7 εκρήξεις ακούστηκαν και στη Ντόχα του Κατάρ.

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- Περίπου την ίδια ώρα, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν θα διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε ο δέκατος γύρος επιθέσεων στο Ισραήλ, κατά τον οποίο αναλύουν ότι χρησιμοποίησαν πυραύλους Kheibar (γνωστοί και ως Khorramshahr-4) εμβέλειας άνω των 2.000 χλμ με κεφαλές 1,5 τόνου.

- Οι IDF, από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις τους στην Τεχεράνη συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν χτυπήσει 2.000 στόχους από την έναρξη της κοινής στρατιωτικής τους εκστρατείας στο Ιράν. Σε ανακοίνωση των IDF το απόγευμα της Δευτέρας (2/3) σημειώνεται πως μέχρι στιγμής έχουν εξουδετερώσει περίπου 600 ιρανικές υποδομές και έχουν πλήξει 30 υποδομές στον Λίβανο.

- Αρκετά αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν το πρωί της Δευτέρας (2/3) στο Κουβέιτ. Αργότερα, δύο άγνωστα βλήματα έπληξαν το δεξαμενόπλοιο Stena Imperative, σημαίας Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αυτό βρισκόταν στο λιμάνι του Μπαχρέιν, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε άμεσα.

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- Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά των γραφείων του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και εναντίον του γενικού επιτελείου του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

- Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ματζίντ Εμπνελρεζά διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν από τον πρόεδρο της χώρας, μετά τον θάνατο του προκατόχου του στη θέση αυτή από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

- Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι ένα «ύποπτο drone» χτύπησε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο. Η βρετανική κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή, έχοντας έτοιμα σχέδια εκκένωσης για την ασφαλή απομάκρυνση Βρετανών πολιτών από τη Μέση Ανατολή.

- Στην Κύπρο εκκενώθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, ενώ η Αθήνα αποφάσισε την αποστολή δύο φρεγατών και αεροσκαφών F-16. Την Τρίτη (3/3), στην Κύπρο θα μεταβεί ο Υπ. Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

- Νωρίς το απόγευμα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προέτρεψε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τον Λίβανο άμεσα. Την ίδια περίπου ώρα, άρχισαν νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Βυρητό, με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι εξουδετέρωσε κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

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- Συνεχίζουν να στοχοποιούνται πολλές περιοχές στην Τεχεράνη, στις οποίες βρίσκονται κρατικά κτήρια και στρατιωτικές υποδομές.

- Πληροφορίες αναφέρουν ότι χτυπήθηκαν και υποδομές που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε τρελούς ρυθμούς και οι αγορές

- Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών μειώθηκαν καθώς η Wall Street προετοιμαζόταν για τις οικονομικές επιπτώσεις αυτού που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν παρατεταμένο περιφερειακό πόλεμο. Το πρωί της Δευτέρας (2/3) τα ολλανδικά furtures φυσικού αερίου έκαναν «άλμα» 25%, ενώ πετρέλαιο και πολύτιμα μέταλλα συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Το ΧΑ άνοιξε με sell off της τάξης του -3%.