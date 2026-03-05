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Scope Ratings για Ελληνικές Τράπεζες: Από τη ζημία στην κερδοφορία - Σταθερές προοπτικές για το 2026
Αναλύσεις
15:35 - 05 Μαρ 2026

Scope Ratings για Ελληνικές Τράπεζες: Από τη ζημία στην κερδοφορία - Σταθερές προοπτικές για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μια δεκαετία γεμάτη ζημίες και αναδιαρθρώσεις, οι ελληνικές τράπεζες κατατάσσονται πλέον στις πιο κερδοφόρες στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έκθεση της Scope Ratings, και εισέρχονται στο 2026 με ισχυρούς ισολογισμούς, που δεν είχαν από την εποχή της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Ο Alessandro Boratti, επικεφαλής αναλυτής ελληνικών τραπεζών της Scope, τονίζει: «Η αύξηση των δανείων ήταν η υψηλότερη στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως λόγω του μεγάλου εταιρικού δανεισμού. Αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Οι θετικές εγχώριες οικονομικές προοπτικές και οι υποστηρικτικές λειτουργικές συνθήκες θα συνεχίσουν να οδηγούν την αύξηση των δανείων και των προμηθειών το 2026».

Παράλληλα, η καταναλωτική πίστωση έχει επεκταθεί σταθερά, στηριζόμενη σε μια ανθεκτική αγορά εργασίας και στη βελτιωμένη εμπιστοσύνη των νοικοκυριών. Στον τομέα των στεγαστικών δανείων, οι θετικοί ρυθμοί επιστρέφουν λόγω μείωσης των επιτοκίων, αύξησης των αξιών των ακινήτων και κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, αναμένουμε αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών το 2026», προσθέτει ο Boratti. «Οι θετικοί παράγοντες θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις από τα χαμηλότερα περιθώρια επιτοκίων και το κόστος πληθωρισμού. Επιπλέον, οι εξαγορές θα ενισχύσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα».

Ενίσχυση μέσω Εξαγορών και Διεύρυνση Δραστηριοτήτων

Σύμφωνα με τη Scope, οι πρόσφατες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών των ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο, καθώς και στον τομέα των τραπεζοασφαλειών και των εξειδικευμένων χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα, δείχνουν μια στρατηγική εστίαση στη διαφοροποίηση και στην ανθεκτικότητα. «Αναμένουμε ότι θα ακολουθήσει αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα», σημειώνει ο Boratti.

Η μέση απόδοση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (Return on Risk-Weighted Assets) των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς – αναμένεται να αυξηθεί οριακά στο 3% το 2026 από 2,9% το 2025. Η αύξηση των εσόδων και η περαιτέρω μείωση των πιστωτικών ζημιών θα αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση των Risk-Weighted Assets λόγω μεγαλύτερων όγκων δανείων.

Επιπλέον, η δυναμική των εσόδων από προμήθειες, τραπεζοασφάλειες και διαχείριση πλούτου αναμένεται να συνεχιστεί, με υποστήριξη από τις ενισχυμένες τραπεζικές δραστηριότητες και τις εξαγορές τύπου bolt-on. Παράλληλα, οι μισθολογικές πιέσεις και οι ψηφιακές επενδύσεις αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά μέρος της αύξησης των κερδών.

Προβλέψεις Πιστώσεων και Κόστος Κινδύνου

Οι αναλυτές της Scope παραμένουν αισιόδοξοι για τις προβλέψεις πιστώσεων, δεδομένης της μειωμένης ανάγκης για εκκαθάριση ισολογισμού και της καλύτερης ορατότητας γύρω από τις τάσεις των εξυπηρετούμενων δανείων το 2026. Το κόστος κινδύνου εκτιμάται κοντά στις 50 μονάδες βάσης. Η ισχυρή δημιουργία κερδών ενισχύει τις κεφαλαιακές θέσεις και παρέχει ευελιξία για νέες συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ η επιταχυνόμενη απόσβεση αναβαλλόμενων φόρων βελτιώνει την ποιότητα του κεφαλαίου.

Κίνδυνοι και Ανταγωνισμός

Παρά την αισιοδοξία, η Scope προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους από γεωπολιτικές εντάσεις, διόρθωση τιμών χρηματοοικονομικών assets ή επιβράδυνση της οικονομίας μεταξύ των βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας. Ωστόσο, με τα ποσοστά αθέτησης να ομαλοποιούνται, οι κίνδυνοι για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένουν περιορισμένοι.

Ο Boratti επισημαίνει επίσης ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα δανεισμού μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένων διεθνών τραπεζών, λόγω ισχυρής ζήτησης για δάνεια σε ναυτιλία, ενέργεια και υποδομές.

Σύμφωνα με την Scope, με ισχυρούς ισολογισμούς, αυξανόμενη κερδοφορία, ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και στρατηγικές εξαγορών, οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 με σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας τη μεταμόρφωσή τους από τις δύσκολες δεκαετίες της κρίσης σε βασικούς παίκτες της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

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