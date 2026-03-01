Ισραήλ: Τουλάχιστον 9 νεκροί από ιρανικά πλήγματα στην Ιερουσαλήμ

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε την ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής (1/3).

Σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom (MDA), που αποτελεί το εθνικό σύστημα επείγουσας ιατρικής βοήθειας του Ισραήλ, οι διασώστες και οι γιατροί της παρέχουν φροντίδα σε αρκετούς τραυματίες, ανάμεσά τους και σε ένα κορίτσι που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σημειώνεται ότι η Μπέιτ Σεμές βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιερουσαλήμ. Νωρίτερα είχαν υπάρξει αναφορές για δύο Ισραηλινούς νεκρούς από ιρανικό πλήγμα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι από τα ίδια ιρανικά χτυπήματα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένας ακόμη στο Κουβέιτ.