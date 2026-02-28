Ιράν: Τουλάχιστον 80 νεκροί από την επίθεση σε σχολείο – Αραγτσί: Η Τεχεράνη θα απαντήσει

Οργή στην Τεχεράνη έχει προκαλέσει η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν, με τον τελευταίο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 85 θύματα.

Ο αριθμός των νεκρών – που στην πλειοψηφία τους είναι μαθήτριες – έχει ανέβει πολύ, ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες είναι και οι τραυματίες, εξαιτίας του πλήγματος σε σχολείο θηλέων της ιρανικής επαρχίας Ορμοζγκάν.

«Το κατεστραμμένο κτίριο είναι ένα δημοτικό σχολείο θηλέων στο νότο του Ιράν. Βομβαρδίστηκε στο πλήρες φως της μέρας, όταν ήταν γεμάτο με μικρές μαθήτριες», κατήγγειλε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

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«Δεκάδες αθώα παιδιά έχουν δολοφονηθεί σε αυτόν τον τόπο μόνο. Αυτά τα εγκλήματα κατά του Ιρανικού Λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα», σημειώνει ακόμη ο ίδιος.

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Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, καταδίκασε με τη σειρά του τη «βάρβαρη» επίθεση σε σχολείο στο νότιο τμήμα της χώρας του, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αυτή η βάρβαρη πράξη συνιστά άλλη μια μαύρη σελίδα στον απολογισμό των αναρίθμητων εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι επιτιθέμενοι», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

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