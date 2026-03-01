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Τρεις νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στις επιχειρήσεις στο Ιράν
Ειδήσεις
18:41 - 01 Μαρ 2026

Τρεις νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το αμερικανικό στρατιωτικό διοικητήριο United States Central Command (CENTCOM) γνωστοποίησε νωρίτερα σήμερα (1/3) ότι τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας X, η διοίκηση έκανε λόγο για μια «ρευστή» κατάσταση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων, δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«ΤΑΜΠΑ, Φλόριντα - Μέχρι τις 9:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) της 1ης Μαρτίου, τρία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί εν ώρα μάχης και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.

Αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στα καθήκοντά τους. Οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και, από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα αποφύγουμε να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων στρατιωτών μας, μέχρι να περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των οικείων τους».

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