Τρεις νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε μέσω της πλατφόρμας X, η διοίκηση έκανε λόγο για μια «ρευστή» κατάσταση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, για λόγους σεβασμού προς τις οικογένειες των θυμάτων, δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«ΤΑΜΠΑ, Φλόριντα - Μέχρι τις 9:30 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) της 1ης Μαρτίου, τρία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί εν ώρα μάχης και πέντε έχουν τραυματιστεί σοβαρά στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.

Αρκετοί ακόμη υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και διασείσεις και βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στα καθήκοντά τους. Οι κύριες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και, από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα αποφύγουμε να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων στρατιωτών μας, μέχρι να περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των οικείων τους».