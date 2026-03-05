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Κάλλας: Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποδυναμώσει την άμυνα της Ουκρανίας
Ειδήσεις
15:40 - 05 Μαρ 2026

Κάλλας: Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποδυναμώσει την άμυνα της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, προειδοποίησε την Πέμπτη (5/3) η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος δήλωσε σε δημοσιογράφους, καθώς κατευθυνόταν σε μια εικονική σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου, ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει «σαφή αντίκτυπο στον πόλεμο στην Ουκρανία», κυρίως επειδή εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα αμυντικών δυνατοτήτων, όπως τα συστήματα αναχαίτισης drones.

«Υπάρχουν αμυντικές δυνατότητες που χρειάζονται τώρα στην Ουκρανία και μεταφέρονται επίσης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Κάλας. «Υπάρχει επίσης το ζήτημα των αλυσίδων εφοδιασμού… οι δυνατότητες που χρειάζεται η Ουκρανία τώρα χρειάζονται και στη Μέση Ανατολή, ιδίως όταν πρόκειται για την αεράμυνα».

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε γειτονικές χώρες με drones και πυραύλους ως αντίποινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του. Κράτη του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν καταναλώσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων τους σε συστήματα αεράμυνας στην προσπάθειά τους να αποκρούσουν τους βομβαρδισμούς.

Η Κάλας προειδοποίησε επίσης ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου θα μπορούσε να ωφελήσει τη Ρωσία.

«Όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, αυτό στην πραγματικότητα ωφελεί τη Ρωσία ώστε να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της», είπε. Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιούλιο, μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον.

«Γι’ αυτό πρέπει πραγματικά να προωθήσουμε την απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών, ώστε να περιορίσουμε τον “σκιώδη στόλο”, και έτσι να μειώσουμε τα έσοδα από το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε η Κάλας. Αναφερόταν στην προτεινόμενη απαγόρευση της ΕΕ σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες υποστηρίζουν τις θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, η οποία αποτελεί μέρος του ακόμη μη εγκεκριμένου 20ού πακέτου κυρώσεων.

Η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της στην αντιμετώπιση ρωσικών drones και πυραύλων για να βοηθήσει τις χώρες του Κόλπου να «αντεπιτεθούν» απέναντι στο Ιράν, πρότεινε η Κάλας.

«Βλέπουμε τα ίδια drones που επιτίθενται στο Κίεβο καθημερινά να επιτίθενται και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε. «Η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει τις χώρες του Κόλπου, επειδή έχει αναπτύξει συστήματα αναχαίτισης drones και μέτρα προστασίας από drones».

Όπως πρόσθεσε, το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί στη σημερινή εικονική συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου.

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