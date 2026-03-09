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Τραμπ: Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν
Ειδήσεις
21:41 - 09 Μαρ 2026

Τραμπ: Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (9/3) στη New York Post ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν βρίσκονται καν κοντά» στο να διατάξουν την αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν για την προστασία πυρηνικού υλικού στην Ισφαχάν, ενώ απέφυγε να αποκαλύψει πώς σκοπεύει να χειριστεί τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση γι’ αυτό. Δεν είμαστε καν κοντά», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συζητήσεις σχετικά με πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου κοντά στην ιστορική περσική πόλη της Ισφαχάν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με το γεγονός ότι ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ηγέτη της θεοκρατίας του Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή του ότι θα σκοτωθεί όποιος διάδοχος αναλάβει την εξουσία χωρίς τη δική του έγκριση.

«Δεν πρόκειται να σας το πω», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τα σχέδιά του απέναντι στον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν πρόκειται να σας το πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Αργότερα τη Δευτέρα (9/3) άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο δολοφονίας του νέου ηγέτου του ιρανικού καθεστώτος, σε περίπτωση που δεν εγκαταλείψιε το πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά από το Trump National Golf Club στο Ντοράλ της Φλόριντα και επιχείρησε να μετριάσει τις εικασίες για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στην Ισφαχάν, αφού το Σάββατο είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One ότι «δεν έχουμε συζητήσει» μια τέτοια πιθανότητα.

Ωστόσο, την ίδια ημέρα μέσα ενημέρωσης όπως τα Semafor, NBC News και Axios μετέδωσαν ότι το σενάριο αυτό συζητείται ενεργά στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η επιφυλακτική στάση του Τραμπ για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έρχεται μετά από πιο έντονες δηλώσεις που είχε κάνει πριν από την εκλογή του νέου ηγέτη. Λίγο πριν ανακοινωθεί η διαδοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο ABC News ότι ο νέος ηγέτης «δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ» αν «δεν πάρει την έγκρισή μας».

Την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στο Axios, είχε επίσης χαρακτηρίσει τον γιο του Χαμενεΐ «ελαφρύ βάρος», υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να έχει λόγο στον διορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgygw46o75nl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 21:42
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