Ιρανικό ΥΠΕΞ: Συνιστά... προσοχή στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ

Τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ «πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, υπερασπίστηκε επίσης τις επιθέσεις του Ιράν σε κράτη του Κόλπου, δηλώνοντας στο CNBC ότι η στοχοποίηση «στρατιωτικών βάσεων και μέσων» των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή είναι «νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί απότομα, καθώς το Στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει.

«Όσο η κατάσταση παραμένει ανασφαλής, νομίζω ότι όλα τα πετρελαιοφόρα και γενικότερα η ναυσιπλοΐα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Μπαγαΐ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας.