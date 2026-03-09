ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιρανικό ΥΠΕΞ: Συνιστά... προσοχή στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ
Ειδήσεις
18:20 - 09 Μαρ 2026

Ιρανικό ΥΠΕΞ: Συνιστά... προσοχή στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ «πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, υπερασπίστηκε επίσης τις επιθέσεις του Ιράν σε κράτη του Κόλπου, δηλώνοντας στο CNBC ότι η στοχοποίηση «στρατιωτικών βάσεων και μέσων» των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή είναι «νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί απότομα, καθώς το Στενό του Ορμούζ έχει ουσιαστικά κλείσει.

«Όσο η κατάσταση παραμένει ανασφαλής, νομίζω ότι όλα τα πετρελαιοφόρα και γενικότερα η ναυσιπλοΐα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Μπαγαΐ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 18:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Anthropic μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ μετά τον χαρακτηρισμό της ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια»
Ειδήσεις

Η Anthropic μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ μετά τον χαρακτηρισμό της ως «απειλή για την εθνική ασφάλεια»

Μακρόν: Στη Σούδα για επιθεώρηση στο «Σαρλ ντε Γκολ» - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας
Ειδήσεις

Μακρόν: Στη Σούδα για επιθεώρηση στο «Σαρλ ντε Γκολ» - Τον υποδέχθηκε ο Δένδιας

Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων για την προστασία των πολιτών
Ειδήσεις

Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων για την προστασία των πολιτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας
Ειδήσεις

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ
Ναυτιλία

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον
Ειδήσεις

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας
Ειδήσεις

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ